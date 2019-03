Guvernul vrea sa schimbe prin ordonanta modul in care se calculeaza ratele creditelor. ROBOR va fi inlocuit cu alt indice

Ziare.

Finantele schimba OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori si OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile.si se aplica creditelor acordate consumatorilor dupa aceasta data, precum si refinantarii creditelor acordate consumatorilor aflate in derulate la aceasta data.Potrivit noilor prevederi, pentru creditele acordate in valuta, dobanda va fi compusa dintr-un indice de referinta EURIBOR sau LIBOR la o anumita perioada, in functie de valuta creditului, la care creditorul adauga o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului."Pentru creditele acordate in moneda nationala,pe toata perioada derularii contractului.Indicele de referinta pentru credite acordate in lei cu dobanda variabila se publica in fiecare zi lucratoare pe website-ul Bancii Nationale a Romaniei si reprezinta rata de dobanda calculata ca medie ponderata a ratelor de dobanda cu volumele tranzactiilor de pe piata interbancara.Indicele de referinta se calculeaza la finalul fiecarui trimestru, ca, urmand a se aplica de fiecare institutie de credit pentru trimestrul urmator", mai arata noile modificari.In prezent, pentru creditele in lei se aplica marja bancii si indicele ROBOR, care reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei, astfel ca este un indicator al pietei monetare, iar din anul 2010 a fost stabilit de Guvern drept referinta in functie de care sa fie stabilite ratele creditelor.pentru creditele in valuta, dobanda va fi compusa dintr-un indice de referinta EURIBOR sau LIBOR la o anumita perioada, in functie de valuta creditului, la care creditorul adauga o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului;pentru creditele acordate in moneda nationala, dobanda va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului;in acord cu politica comerciala a fiecarui creditor, acesta poate reduce marja si/sau aplica un nivel mai redus al indicelui de referinta, avand dreptul ca, pe parcursul derularii contractului, sa revina la valoarea marjei mentionate in contract la data incheierii acestuia si/sau la nivelul indicelui de referinta;modul de calcul al dobanzii trebuie indicat in mod expres in contract, cu precizarea periodicitatii si/sau a conditiilor in care survine modificarea ratei dobanzii variabile, atat in sensul majorarii datorate indicelui de referinta EURIBOR/indicelui de referinta pentru creditele acordate in lei cu dobanda variabila/LIBOR, cat si in cel al reducerii acesteia;valoarea indicilor de referinta utilizati in formula de calcul a dobanzii variabile va fi afisata si permanent actualizata, pe site-urile creditorilor si la toate punctele de lucru ale acestora.