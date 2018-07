Isarescu: Principalul factor care limiteaza creditarea e incertitudinea legislativa. Stimulii fiscali nu pot continua la infinit

Stimulii fiscali si salariile nu pot sa continue la infinit

O treime dintre firmele din Romania au raportat pierderi

El a subliniat ca stimulii fiscali nu pot continua la infinit, intrucat corelatia intre cat incasezi si cat cheltui, mai devreme sau mai tarziu, loveste cu putere de foc."Exista factori care limiteaza materializarea potentialului de creditare. Primul este incertitudinea legislativa, creata de initiative legislative nefericite care au afectat si afecteaza profilul de risc, nu doar al creditelor viitoare, ci si al stocului existent.Dupa perturbatiile aparute la aplicarea Legi darii in plata, la rambursarea la cursul istoric a creditelor in franci elvetieni, in pofida faptului ca prevederile acestora au fost atenuate in urma interventiei Curtii Constitutionale, in prezent se afla in diferite stadii ale procedurii legislative alte acte normative care fie ingreuneaza recuperarea creantelor, fie stabilesc un regim de limitarea a dobanzilor anuale cu privire la creditele destinate consumatorilor intr-o maniera mai mult sau mai putin arbitrara, nediferentiat pe categorii de produse, fara o aprofundare a plafoanelor respective, in functie de caracteristicile fluxurilor de creditare.Noi vom discuta sau amana pana la toamna si vom discuta in aceasta vara cu decenta", a apreciat Isarescu, joi, in cadrul unei conferinte de specialitate.Potrivit guvernatorului BNR, stimulii fiscali nu pot continua la infinit, pentru ca "mai devreme sau mai tarziu""Stimulii fiscali si salariile nu pot sa continue la infinit. Corelatiile astea intre salarii, productivitate, intre cat incasezi si cat cheltui, mai devreme sau mai tarziu lovesc cu putere de foc. Nu poti sa le neglijezi. Nu le corectezi din timp, le corecteaza piata, economia, intr-o maniera sau alta.Atunci intrebarea este: cand isi epuizeaza puterea de actiune acesti stimuli, ce punem in loc?Romania va creste inertial ca potential, dar de regula intelept este sa te gandesti care este motorul cu care inlocuiesti stimularea cresterii economice. Acest motor ne poate aduce creditarea si la 40% din PIB, o tractiune extraordinara pe care poate sa o ofere, bineinteles in mod echilibrat, sustenabil si sanatos", a precizat Isarescu.El a adus in discutie si un al doilea factor indicator care vizeaza vulnerabilitati structurale si care limiteaza accesul firmelor la finantarea bancara."In anul 2016, ultimul an pentru care sunt disponibile informatii bilantiere centralizate, o treime dintre firmele din Romania au raportat pierderi. Jumatate dintre acestea, pentru al treilea an consecutiv, deci nu e vorba de chestiuni intamplatoare si nu e vorba de perioada de criza.In plus, 44% dintre companii aveau un nivel al capitalizarii sub cel prevazut de lege. In medie, firmele care au inregistrat pierderi au reprezentat intre 40 si 50% din numarul companiilor active, iar ponderea firmelor cu nivel al capitalizarii sub limita reglementata a depasit 40%.Creditul acordat de institutiile financiare autohtone reprezinta o sursa de finantare prea putin importanta pentru companiile locale, sub 9% din bilantul agregat, la mare distanta de creditul comercial, situat pe primul loc cu 19%. Parte din creditul comercial e aproape salbatic, adica nu platesti furnizorii si obtii un credit nesanatos", a mentionat Mugur Isarescu.Oficialul BNR a precizat, totodata, ca, in ceea ce priveste cresterea economica, aceasta va inregistra o decelerare spre 4% in acest an, ceea ce va duce, printre altele, la o inversare a intermedierii financiare.