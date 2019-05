Ministerul de Finante spune ca indicele care a inlocuit ROBOR e valabil si pentru Prima Casa. Legislatia zice altceva

Legislatia privind Prima Casa spune insa altceva

BNR a anuntat noul indice pentru creditele in lei

Aceste programe sunt Prima Casa, Prima Masina si Investeste in tine."Regula includerii in formula de calcul a ratei de dobanda a indicelui de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare calculat trimestrial se aplica si programelor guvernamentale cu garantia statului - Programul Prima casa aprobat prin OUG 60/2009, Programul Prima Masina, aprobat prin OUG 66/2014 si Programul INVESTESTE IN TINE, aprobat prin OUG 50/2018", se arata in comunicat Astfel, spune ministerul, pentru creditele acordate in moneda nationala rata de dobanda va fi compusa din indicele de referinta calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului.Noul indice de referinta se aplica creditelor noi acordate si la refinantarea creditelor aflate in derulare, se mai arata in comunicat.Insa, ordonanta care a introdus noul indice nu a modificat si legislatia speciala ce reglementeaza programul Prima Casa, iar bancile continua sa includa in oferte credite Prima Casa cu dobanda legata de ROBOR, la recomandarea juristilor proprii, informeaza Profit.ro Programul Prima Casa este reglementat prin legislatie speciala, ce nu a fost modificata de ordonanta care a impus noul indice IRCC pentru restul creditelor.Asadar, in prezent bancile considera ca tot indicele ROBOR trebuie sa ramana referinta.Banca Transilvania, cea mai mare din tara dupa active, a publicat deja pe siteul propriu noile dobanzi variabile compuse pe baza indicelui IRCC pentru creditele ipotecare standard, pastrand, insa, in oferta pentru Prima Casa dobanzile legate la ROBOR. Situatia este valabila si la alte banciBanca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, ca indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR, in functie de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, este 2,36% Indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), publicat incepand din 2 mai, se calculeaza ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din ultimul trimestru al anului trecut.In 30 aprilie, indicele ROBOR la 3 luni era 3,37%, iar indicele ROBOR la 6 luni era 3,42%.Din 2 mai, BNR va publica indicele zilnic si, la sfarsitul fiecarui trimestru, valoarea actualizata a indicelui de referinta pentru creditele consumatorilor.