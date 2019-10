Noi reguli la leasing adoptate in Senat: Datornicii isi pot vinde singuri bunurile

Ziare.

Mai exact, in prezent, in cazul persoanei care are un contract de leasing si nu il poate achita pana la capat, societatea de leasing il deposedeaza de bun si il vinde pentru a-si recupera banii. Insa, potrivit proiectului adoptat de Senat, datornicii vor putea sa isi vanda singuri, la ce pret doresc, bunul respectiv."Am simtit nevoia sa intervenim asupra procedurii de valorificare a bunului care este achizitionat in leasing. Astazi, lucrurile stau asa. In situatia in care semnatarul unui contract de leasing nu mai poate achita contractul pana la capat, societatea de leasing il deposedeaza de bun, il vinde la o valoare sub pretul pietei, respectivul utilizator este pus sa plateasca, pe de-o parte, diferenta incorecta, si in al doilea rand, sa plateasca rate pana la finalizarea contractului, desi a fost deposedat de bun.Utilizatorul va fi cel care vinde respectivul bun, suma obtinuta fiind folosita pentru acoperirea valorii creditului. Motivul este ca foarte multi au fost abuzati de societatile de leasing", a declarat initiatorul Daniel Zamfir, in timpul dezbaterilor, citat de Mediafax.Propunerea legislativa da posibilitatea, atat finantatorului, dar si locatarului, sa rezilieze contractul de leasing.Proiectul prevede ca, in cazul in care utilizatorul sau locatarul, care are calitatea de consumator, nu acopera rata de leasing timp de trei luni consecutive, calculate de la scadenta prevazuta in contractul de leasing, locatorul/finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul si sa plateasca toate sumele datorate in temeiul contractului de leasing.Insa, in cazul in care utilizatorul sau locatarul restituie bunul in termenul prevazut in contract, eventualele despagubiri nu pot cuprinde decat diferenta intre totalul sumelor datorate conform contractului, diminuata cu valoarea obtinuta prin valorificarea, exclusiv TVA, sau dupa caz, cu valoarea stabilita printr-un raport de evaluare a bunului emis de un evaluator autorizat conform legii.Sumele datorate conform contractului de leasing se constituie din facturile emise si neachitate, valoarea de intrare ramasa de achitat pana la finele perioadei de leasing, inclusiv valoarea reziduala, cheltuieli cu asigurarile bunului, reprezentate de polita de asiguraren obligatorie si/sau polita de asigurare facultativa, amenzi de circulatie si amenzi pentru neplata rovinietei, precum si taxe/impozite aferente bunului, se arata in initiativa legislativa.