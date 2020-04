O noua atitudine legata de bani te poate salva de datorii!

Ziare.

com

Cateva modalitati simple de a te redresa atunci cand iesi de pe drumul pe care l-ai trasat, sunt urmatoarele:Unul dintre motivele pentru care ai putea fi tentat sa renunti atunci cand situatia devine dificila este reprezentat de faptul ca ai inceput sa gandesti in termeni prea radicali, deEste acelasi lucru ca atunci cand vrei sa slabesti si incepi sa tii o dieta, sa faci sport regulat sau sa renunti la fumat.Daca in primele zile te descurci perfect, e suficient sa ai parte de una mai grea (care inevitabil va sosi!) si vei incepe sa te gandesti ca e mai bine sa renunti, pentru ca oricum nu vei reusi niciodata sa ajungi la obiectivul propus initial. In speta: eliberarea de datoriile vechi neplatite.Tocmai de aceea este bine sa iti stabilesti obiective financiare realizabile pe termen scurt, pentru ca daca iti fixezi un scop mult prea indepartat, cu siguranta ca ti se va parea extraordinar de greu de atins.A-ti administra bugetul personal este o adevarata arta. De aceea setarea realista a obiectivelor, inclusiv automatizarea partiala a controlului finantelor este de bun augur. Asa o sa te poti intoarce pe traseu mai usor daca uneori apar iesiri in decor.In cazul datoriilor administrate de compania KRUK Romania, pentru ca vei beneficia gratuit de o ghidare profesionista in acest sens, va fi mai simplu sa-ti achiti datoriile restante decat daca vei incerca sa faci asta de unul singur.Cu ajutorul celor de la Kruk o sa platesti in baza unui plan de esalonare a ratelor elaborat luand in calcul situatia ta concreta.Asa vei putea sa reusesti mai usor sa cauti surse suplimentare de venit care sa iti asigure mijloacele financiare necesare pentru a achita ratele lunare, ba chiar si de a face mici economii. Nu sa plutesti ca pana acum, in deriva, pe oceanul involburat al datoriilor pe care nu le poti plati.Plus ca vei trece mai usor peste momentele dificile care vor aparea cu siguranta si in continuare, chiar daca esti client Kruk Romania.Asadar, daca gandesti in alb si negru devine foarte dificil sa scapi de datoriile apasatoare. Renunta la acest mod de a te raporta la situatiile din viata ta! Exista si multe nuante de gri! Altfel vei incepe sa crezi ca nu esti o persoana suficient de valoroasa si ca nu vei reusi niciodata ceea ce ti-ai propus: sa te eliberezi de vechile datorii.Faptul ca nu poti sa atingi mereu nivelul asteptarilor tale nu este sfarsitul lumii, ci doar un soi de noua provocare pe care viata ti-o scoate in fata cand vine vorba de bugetul personal. Pur si simplu este important sa gasesti acea metoda care sa functioneze pentru tine si sa nu te deturneze de la tinta propusa, sa iti permita sa te remontezi cand ai tendinta de a renunta.Asa vei putea ca sa nu mai cheltui bani pentru lucruri pe care deja le ai sau de care nu ai neaparata nevoie urmarindu-ti obiectivul final: eliberarea din chingile datoriilor vechi neplatite.Daca ar fi sa fim corecti cu noi insine, mai mult de jumatate din lucrurile pe care le achizitionam sunt complet inutile.Astfel, daca vei incerca sa renunti la obiceiurile financiare nesanatoase, inclusiv la cumparatul compulsiv, s-ar putea sa iti dai seama ca a administra un buget personal si a face economii in conditiile in care vrei cu adevarat ca sa scapi concomitent si de datoriile acumulate in trecut (pe care le platesti acum la Kruk Romania in rate lunare) nu este chiar atat de greu pe cat pare la prima vedere.Una dintre cele mai mari provocari in materie de economisire este faptul ca se bazeaza pe intarzierea satisfactiei, pe faptul ca nu poti obtine imediat o recompensa.Psihologii au aratat ca oamenii vor din ce in ce mai multe satisfactii fulgeratoare, se concentreaza asupra lor si le ignora pe cele ceva mai indepartate, chiar daca acestea din urma le pot aduce satisfactii mai mari decat primele.Este mai bine ca sa inveti sa apreciezi si recompensele potentiale, precum sanatatea, longevitatea, regasirea bucuriei aduse de lucrurile simple, care de cele mai multe ori nici nu costa bani sau se cumpara cu sume extrem de mici.