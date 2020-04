O spinoasa problema care afecteaza orice roman cu credit a ajuns la ICCJ: Sunt abuzive comisioanele de analiza si administrare?

Sesizarea, la solicitarea BRD

Sursa: Inalta Curte

O problema de drept sensibila, in conditiile in care instantele din Romania dau decizii contradictorii in astfel de cazuri. Asta dupa ce mai multe persoane care au luat credite, nemultumite de plata suplimentara a unor comisioane, au contestat in instanta contractul cu banca, au cerut restituirea unor comisioane si renegocierea conditiilor de creditare.In cazuri similare, unii au castigat, iar altii au pierdut. Punctele de vedere ale marilor instante din Romania sunt diametral opuse in aceste cazuri.De exemplu,sustine ca ambele comisioane sunt abuzive si precizeaza ca acestea nu au fost negociate, avand caracter preformulat, sau ca aceste comisioane s-au stipulat pentru prestatii inexistente sau injuste, fiind infrant principiul bunei credinte.Pe de alta parte, conform, comisionul de acordare a creditului si comisionul de administrare nu sunt abuzive. Potrivit magistratilor craioveni, comisioanele fac parte din pretul total al contractului, nu au fost negociate dar sunt clare si neechivoc exprimate, intr-un limbaj usor inteligibil.Pe de o parte,a retinut cuantumul ridicat al comisionului de administrare, prin raportare la dobanda lunara a creditului si lipsa unei justificari obiective in acest sens (spre exemplu 0,44% pe luna din sold, fata de dobanda lunara de 0,575%).Pe de alta parte,motiveaza ca lipsa unei definitii exprese a clauzei nu echivaleaza cu lipsa de informare ori cu imposibilitatea consumatorului de a cunoaste scopul pentru care este perceput un anumit comision, cata vreme, insasi denumirea clauzei contractuale sugereaza scopul perceperii respectivului comision.Aceasta problema de drept urmeaza sa fie solutionata luna viitoare de Inalta Curte, in cadrul unui recurs in interesul legii. O decizie in acest caz trebuia data pe 31 martie, dar judecatorii au amanat dezbaterile pe 18 mai.Decizia de a sesiza Inalta Curte cu acest caz a fost luata la finalul anului trecut de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov, la sesizarea BRD - Groupe Societe Generale.In esenta se cere ca prin recursul in interesul legii sa fie asigurata o data pentru totdeauna o interpretare si aplicare unitara a legii, in cazurile avand ca obiect analizarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale prin care se reglementeaza comisioanele de intocmire/analiza dosar si de gestionare/administrare a creditului, din perspectiva aplicarii diferite in aceste litigii a doua dispozitii din Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori.Este vorba de prevederi stabilite in capitolul "Drepturile si obligatiile partilor contractante."O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociaza nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerintele de pret si de plata, pe de o parte, nici cu produsele si serviciile oferite in schimb, pe de alta parte, in masura in care aceste clauze sunt exprimate intr-un limbaj usor inteligibil.BRD - Groupe Societe Generale cerea ca Inalta Curte sa stabileasca in mod unitar ordinea in care judecatorii sa analizeze cele doua prevederi privind comisioanele bancare, mai intai daca clauzele se refera la obiectul principal al contractului, la pret si sunt redactate intr-un limbaj usor inteligibil (art. 4, alin. 6), si abia apoi, daca rezultatul este negativ, sa analizeze daca sunt indeplinite conditiile cumulative ale art. 4, alin. 1 - clauzele sunt negociate, contrare bunei credinte si creeaza un dezechilibru semnificativ.Banca mai cerea interpretarea unor sintagme, cum ar fi "pretul contractului" sau "obiect principal al contractului", sau in cazul notiunii de clauze "exprimate intr-un limbaj unor inteligibil", sa se clarifice necesitatea mentionarii prestatiilor bancii ce urmeaza sa a fi efectuate in contrapartida comisioanelor, chiar si atunci cand scopul perceperii comisioanelor poate fi usor dedus din denumirea acestora sau din dispozitiile legale sau contractuale incidente, pentru a se considera ca acele clauze sunt redactate intr-un limbaj usor inteligibil.In plus, sa se stabileasca in ce masura lipsa detalierii scopului perceperiii comisioanelor, respectiv lipsa indicarii prestatiilor/activitatilor efectuate de banca in contrapartida comisioanelor percepute, creeaza automat un dezechilibru semnificativ in defavoarea consumatorului si sa se clarifice in ce masura valoarea (cuantumul) comisioanelor poate fi un element in functie de care se apreciaza dezechilibrul semnificativ in defavoarea consumatorului.Curtile de apel din tara au analizat pe rand problemele de drept ridicate. Majoritatea instantelor au retinut ca aceste comisioane de analiza dosar/acordare si de administrare/gestionare a creditului nu sunt incluse in obiectul principal al creditului, nu reprezinta prestatii esentiale, ci sunt obligatii cu caracter accesoriu, astfel ca nu sunt incluse "ab initio" () in analiza magistratilor referitoare la caracterul lor abuziv.Mai nuantata este practica Curtilor de Apel Pitesti, Targu Mures si Constanta, fara a avea consecinte semnificative, instantele analizeaza caracterul clauzelor in discutie.Astfel, la niveluls-a aratat ca aceste comisioane nu intra in "pretul contractului", cu consecinta analizarii caracterului abuziv.La nivelulse face distinctia intre notiunea de "pret al contractului" si cea de "obiect principal al contractului", aratandu-se ca nu sunt identice, retinandu-se in continuare ca cele doua comisioane nu constituie obiect principal al contractului.La niveluls-a retinut ca aceste comisioane reprezinta un element component al costului creditului, se integreaza in notiunea de "pret al contractului," ceea ce "aparent" ar plasa clauzele sub incidenta art. 4, alin. 6 din Legea 193/2000, insa instantele pot analiza astfel de cauze din perspectiva caracterului abuziv, urmand sa verifice daca clauza este exprimata intr-un limbaj clar si inteligibil.La niveluls-a apreciat ca aceste comisioane fac parte din "pretul total al contractului", dar sunt clare si neechivoc exprimate, intr-un limbaj usor inteligibil. Prin urmare, nu se mai impune verificarea indeplinirii celorlalte conditii referitoare la buna credinta si la dezechilibrul de prestatii.La nivelulse face distinctie intre "costul total al contractului" si "obiectul principal al contractului," stabilindu-se ca, desi clauzele fac parte din costul total al contractului, nu pot fi asimilate obiectului principal al contractului, nefiind vorba de prestatia esentiala a conventiei de credit, ci de prestatii cu caracter accesoriu. Comisioanele, desi parte din costul total al creditului, nu se circumscriu notiunii de "obiect principal al contractului."La niveluleste o practica diferita fata de alte curti de apel. In sensul ca, in urma verificarii cu prioritate a incadrarii clauzelor, se retine ca aceste clauze contractuale se includ in notiunea de pret al contractului, de obiect principal al contractului, reprezentand un element esential al prestatiei asumate, fiind exceptate de la controlul caracterului abuziv numai in masura in care sunt redactate intr-un limbaj usor inteligibil.Cu toate acestea, instantele au analizat caracterul abuziv al acestor clauze, argumentand in principal ca in contract erau deschise/detaliate serviciile prestate de banca pentru aceste costuri, fiind analizate si celelalte criterii prevazute de Legea 193/2000.Separat, curtile de apel au analizat si criteriile avute in vedere in operatiunea de stabilire a caracterului abuziv, sau, din contra, in demersul juridic de a le constata conforme cu Legea 193/2000. Aceste criterii sunt variate.- ambele clauze sunt abuzive pentru urmatoarele motive:- Comisionul de intocmire/analiza dosar este stabilit fie intr-o cota procentuala, fie intr-un cuantum fix, este abuziv daca este disproportionat in raport cu valoarea imprumutului;- Comisionul de gestionare/administrare are caracter abuziv, raportat la lipsa indicarii contraprestatiilor furnizate.- ambele clauze sunt abuzive pentru urmatoarele motive:- Comisioanele de administrare si de analiza nu prevad nici macar implicit care este contraprestatia concreta pe care o efectueaza banca exclusiv in beneficiul imprumutatului;- Comisionul de administrare este stabilit pentru activitate de monitorizare execitata de banca, aspect care face parte din firescul activitatii bancare;- Comisionul de administrare, fiind datorat lunar, pentru o singura prestatie a bancii (punerea la dispozitie a creditului), calculat la soldul creditului, mascheaza o parte din dobanda, crescand suplimentar profitul bancii;- S-a mai retinut cuantumul ridicat al comisionului de administrare, prin raportare la dobanda lunara a creditului si lipsa unei justificari obiective in acest sens (spre exemplu 0,44% pe luna din sold, fata de dobanda lunara de 0,575%).- ambele clauze sunt abuzive pentru urmatoarele motive:- Lipsa descrierii contraprestatiilor bancii pentru aceste comisioane in continutul acestor contracte, motivat de faptul ca nu erau descrise/detaliate in contract serviciile prestate de banca pentru aceste costuri, astfel ca se crea un dezechilibru intre drepturile si obligatiile partilor;- Prin urmare, interpretarea notiunii de "clauze exprimate intr-un limbaj usor inteligibil" este in sensul ca este necesara mentionarea prestatiilor bancii ce urmeaza sa fie efectuate in schimbul achitarii comisioanelor, iar in lipsa detalierii acestor contraprestatii se creeaza automat un dezechilibru semnificativ in defavoarea consumatorului.- clauzele nu sunt abuzive, pentru urmatoarele considerente:- Termenii care defininesc aceste comisioane sunt utilizati in sensul comun (curent) al cuvantului, monitorizarea situatiei creditului face parte din firescul activitatii bancare, si, ca orice serviciu, si aceasta monitorizare si administrare are un cost, care a fost acceptat de consumator la semnarea contractului de credit bancar.- clauzele in discutie nu sunt abuzive, pentru urmatoarele considerente:- Contractele mentioneaza explicit valoarea comisioanelor, scadenta obligatiei si justificarea perceperii acestui comision (acoperirea cheltuielilor cu privire la acordarea creditului);- Contraprestatia bancii in schimbul comisionului rezulta din insasi clauza care impune plata acestuia;- Nedefinirea comisioanelor prin contractul de credit nu echivaleaza cu existenta unui dezechilibru contractual;- Consumatorii nu au putut observa cuantumul comisioanelor si modul de calcul al acestora, motiv pentru care nu sunt intr-o pozitie dezavantajoasa fata de instututia de credit;- Caracterul ne-negociat al clauzelor nu conduce "de plano" () la constatarea caracterului abuziv;- Denumirea comisionului releva fara echivoc ratiunea perceperii sale, respectiv activitatea de acordare a creditului;- Lipsa unei definitii exprese a clauzei nu echivaleaza cu lipsa de informare ori cu imposibilitatea consumatorului de a cunoaste scopul pentru care este perceput un anumit comision, cata vreme insasi denumirea clauzei contractuale sugereaza scopul perceperii respectivului comision.- Faptul ca acest comision de administrare este percept lunar nu inseamna ca ar reprezenta in realitate o dobanda mascata, neexistand nicio similitudine juridica intre acest comision (perceput pentru operatiuni legate de utilizarea/monitorizarea/rambursarea creditului) si dobanda (perceputa pentru lipsa de folosinta a sumei de bani imprumutata).a avut chiar trei opinii in acest caz.- ambele comisioane sunt abuzive, motivat de faptul ca:- Nu au fost negociate, avand caracter preformulat;- Comisioanele s-au stipulat pentru prestatii inexistente sau injuste, fiind infrant principiul bunei credinte.- comisioanele nu sunt abuzive, pentru urmatoarele considerente:- Comisioanele fac parte din pretul total al contractului, nu au fost negociate, dar sunt clare si neechivoc exprimate, intr-un limbaj usor inteligibil. Prin urmare, nu se mai impune verificarea indepliniriii celorllate conditii referitoare la buna credinta si la dezechilibrul de prestatii;- Daca nu se indeplinesc aceste exigente, se analizeaza daca exista un dezechilibru semnificativ.- comisioanele sunt legale, atata timp cat rezulta chiar din denumirea lor ratiunea perceperii fara a fi utilizati termeni tehnici ci uzuali, iar cuantumul sumelor percepute a fost fara echivoc determinat;- Notiunile de "acordare", respectiv de "administrare", a creditului sunt mai mult decat clare, usor de inteles;- Valoarea comisioanelor poate constitui un element in functie de care se apreciaza un dezechilibru semnificativ in defavoarea consumatorului.- caracterul abuziv al acestor comisioane se analizeaza in concret in fiecare speta, prin raportare la modalitatile concrete in care au fost stabilite/negociate prin contractele de credit si la clauzele de exceptare reglementate de art. 4, alin. 6, din Legea 193/2000;- Redactarea clauzelor intr-un limbaj clar si inteligibil inseamna exprimarea corecta din punct de vedere gramatical pentru a da posibilitatea consumatorului sa prevada consecintele ce decurg din cuprinsul clauzelor contractului, mai ales sub aspectul consecintelor economice care rezulta din acestea in ceea ce il priveste;- Comisionul de intocmire/analiza dosar nu are caracter abuziv cand acesta este stabilit in cuantum fix, inclus in credit si perceput in mod transparent in continuarea costurilor de analiza a bonitatii imprumutatului, avandu-se in vedere si faptul ca acest comision fiind prevazut de art. 36 din OUG nr. 50/2010;- Comisionul de administrare nu este unul abuziv atunci cand a fost negociat, este calculat la soldul ramas si nu la valoarea initiala a creditului si are ca scop acoperirarea costurilor aferente serviciilor prestate de banca, fiind prevazut de art. 36 din OUG nr. 50/2010.Alte puncte de vedere ale unor curti de apel pot fi consultate in cererea prin care Curtea de Apel Brasov a sesizat Inalta Curte.