Oamenii de afaceri desfiinteaza programul de credite fara dobanda: E o catastrofa. Universitatile ar putea mari taxele

Cine si in ce conditii poate lua creditele cu dobanda zero

"Este o catastrofa care ar fi trebuit evitata de mult timp sau abrogata. Este o parere personala: astfel de programe in care fiecare ia niste bani si face ce vrea, fara sa existe niste prioritati si niste directii clare, sunt bani irositi. Asa cum vedem pe tot felul de chestiuni, inclusiv in orasul Bucuresti, unde sunt plimbati pensionarii nu in Romania, ci in Grecia, pe banii publici", a afirmat Dragos Anastasiu, presedintele Eurolines, grup cu activitati in turism si transporturi, si presedintele AHK Romania (Camera de Comert Romano-Germana), intr-o conferinta de presa organizata marti de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR).Adela Jansen, HR Executive Director al BRD Groupe Societe Generale si coordonatorul CDR, a completat ca partea de birocratie a acestui program ar trebui simplificata."Legat de Programul 'Investeste in Tine', temerea noastra cea mai mare este ca aceste imprumuturi, pentru ca atunci nu si-ar mai atinge scopul si obiectivul. Daca ar exista un set de criterii sau niste indicatori cum sa fie utilizati acei bani poate ca ar fi o idee buna", a spus si Alin Grigore, presedintele Uniunii Studentilor din Romania, precum si CEO si fondator al Clubul Roman pentru Volunturism.Incepand de luni, 15 octombrie, persoanele fizice de varsta activa pot solicita credite fara dobanda, care sunt garantate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - FNGCIMM SA-IFN. Pentru acest an, plafonul total al garantiilor care pot fi emise de Fond este de 600 de milioane de lei.Beneficiarii acestui program sunt persoanele fizice cu cetatenie romana, cu domiciliul in Romania, tineri intre 16 si 26 de ani, daca sunt in sistemul de invatamant sau urmeaza cursuri de specializare autorizate de Ministerul Educatiei Nationale, precum si persoanele cu varste intre 26 si 55 de ani, daca sunt in sistemul de invatamant sau urmeaza cursuri de reconversie profesionala.Valoarea creditului pentru tinerii intre 16 si 26 de ani este de maximum 40.000 de lei cu posibilitatea de a fi suplimentat cu inca 20.000 de lei, daca beneficiarul este angajat sau se angajeaza in perioada derularii programului. Pentru persoanele intre 26 si 55 de ani valoarea creditului poate fi de pana la 35.000 de lei, cu posibilitatea suplimentarii acestuia cu inca 20.000 de lei, daca beneficiarul este angajat sau se angajeaza in perioada derularii programului.Incepand din 15 octombrie, programul este operational prin intermediul CEC Bank, alte banci fiind interesate sa participe. Garantia oferita de FNGCIMM in numele si contul statului este de 80% din valoarea creditului, exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare, precum si orice alte costuri generate de participarea la program adiacente creditului.Din sumele obtinute pot fi decontate cheltuieli pentru educatie, cum ar fi plata cursurilor de specializare/ calificare/ pregatire profesionala, taxele pentru studii aprofundate (master, doctorat, MBA etc.), la unitati de invatamant din Romania, si se poate plati pentru achizitionarea cartilor, rechizitelor si revistelor de specialitate. In plus, sumele pot fi utilizate pentru taxele de participare la manifestari stiintifice si concursuri din Romania, precum costurile de transport pentru participarea la manifestari stiintifice din Romania sau din strainatate.Alte cheltuieli eligibile sunt cele pentru achizitionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri, plata chiriilor, a utilitatilor, locurile de cazare in camine scolare sau studentesti. De asemenea, sunt eligibile plati precum taxe la gradinta, cresa sau scoala privata din Romania, abonamente culturale la cinema, teatru, opera, biblioteca, muzee, costurile publicarii cartilor sau al studiilor de specialitate, cheltuielile cu instrumente si echipamente pentru prestatiile culturale.Tot prin "Investeste in Tine" pot fi acoperite cheltuieli pentru sanatate, cum ar fi costul medicamentelor, analizelor medicale, serviciilor dentare sau interventiilor chirurgicale care nu sunt acoperite de Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate sau de programele nationale de sanatate publica. O alta parte a cheltuielilor eligibile prin program o constituie cele cu echipamentele sportive de uz personal si abonamentele la activitati sportive (fitness, inot etc.).De asemenea, creditul "Investeste in Tine" poate fi utilizat si pentru a finanta o parte din constructia sau achizitia unei locuinte si pentru modernizarea sau renovarea locuintei.