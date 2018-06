Oamenii de afaceri spun ca creditul cu dobanda zero promis de Guvernul Dancila e doar o himera. Iata de ce

Bani de la stat pentru operatii estetice?

In loc sa creeze himere de tipul "dam de toate pentru toti", statul ar trebui, in schimb, sa isi foloseasca banii pentru a investi in educatia tinerilor, asa cum reusesc sa faca atatea alte state europene, sustin aceiasi intreprinzatori.In urma cu o saptamana, pe 29 mai, vicepremierul Viorel Stefan anunta ca Guvernul pregateste un program cu un buget de 1 miliard de lei intitulat "Investeste in tine" . Prin intermediul acestuia, mai spunea vicepremierul, Cabinetul Dancila si-a propus sa imprumute pana la 8 milioane de romani, fara dobanda, cu bani pe care acestia sa ii poata investi, apoi, in dezvoltare personala.Cu alte cuvinte, in functie de varsta, nevoi si aspiratii, cei 8 milioane de romani ar putea imprumuta de la stat pana la 60.000 lei (daca au intre 16 si 26 de ani) sau pana la 55.000 lei (daca au intre 26 si 55 de ani), pe care sa-i poate, apoi, cheltui intr-o multime de feluri.Mai exact - potrivit proiectului gandit de Cabinetul Dancila - banii s-ar putea duce, intr-o singura transa sau in rate, printre altele, pe plata studiilor sau pe publicarea unor carti, pe achitarea de abonamente la teatru sau la sali de sport.In plus, banii imprumutati cu dobanda zero de la stat ar mai putea fi folositi pentru cumpararea de medicamente nedecontate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) sau pentru plata unor operatii chirurgicale diverse nedecontate de stat. Nu in ultimul rand, romanii vor putea sa isi construiasca, sa isi cumpere sau sa isi renoveze locuinte cu banii imprumutati prin intermediul programului "Investeste in tine". Creditele ar urma sa fie garantate de stat in proportie de 80%.Dupa ce a analizat cu atentie, vreme de o saptamana, informatiile Guvernului, Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii (CNIPMM) a ajuns la concluzia ca, desi suna frumos, proiectul prezentat de Cabinetul Dancila nu poate fi pus in practica in forma prezentata, din varii motive. Iata doar cateva dintre ele."Inainte de toate, vorbim despre finantare. S-a spus ca acest proiect va avea un buget de circa un miliard de lei si ca in cadrul sau vor putea fi creditati circa 8 milioane de romani.La un calcul simplu, putem vedea ca, daca fiecare din cei 8 milioane de romani vizati de proiect ar lua nu maximul posibil, ci doar cate 10.000 lei imprumut, ar fi nevoie de 80 de miliarde pentru a finanta 'Investeste in tine'. In cazul in care Guvernul are, insa, la dispozitie doar un miliard de lei, asa cum a anuntat, cum va mai putea onora promisiunea de creditare facuta?", se intreaba presedinte CNIPMM, Florin Jianu.Proiectul mai are si multe alte hibe."Proiectul mentioneaza, printre altele, ca aceste credite vor fi finantate de stat in proportie de 80%. Asta inseamna ca pentru restul de 20% va garanta cel care se imprumuta. Dar daca acesta are, sa spunem, 18 ani, cum va garanta, in conditiile in care nu are nici bunuri proprii si nici venit?In plus, nu ne este deloc clar de ce acesti bani vor putea fi folositi pentru aproape orice. Pentru cumparare de locuinte, spre exemplu, avem un instrument care se numeste 'Prima Casa'. De ce e nevoie de inca unul? Apoi, la capitolul cheltuieli medicale, suntem, de asemenea, nelamuriti: intra si operatiile estetice in categoria celor pentru care se poate face imprumut? Nu mi se pare deloc normal sa imprumuti de la stat bani cu dobanda zero ca sa faci asa ceva", a mai spus Florin Jianu.In plus, mai spune sursa citata, nicaieri nu scrie ca cei care iau creditele garantate de stat nu pot vinde imediat bunurile pe care si le-au cumparat cu banii imprumutati. E o problema la care, se pare, Executivul nu s-a gandit inca.Presedintele de onoare al CNIPMM, Ovidiu Nicolescu, a apreciat ca marea problema a acestui program este ca a fost gandit sa finanteze absolut orice, nu doar acele lucruri care aduc plus valoare societatii."Factorul de multiplicare a banilor este o notiune foarte importanta de care ar trebui sa tinem cont. Daca-i dam imprumut de la stat cu dobanda zero unei domnisoare care-i va folosi ca sa isi opereze nasul si sa si-l faca mai frumos, nu vom obtine plus valoare. Daca insa ii vom imprumuta pe tineri pentru a-si construi un viitor mai bun, acei bani vor fi pusi la treaba in interesul tuturor", a apreciat Ovidiu Nicolescu.Concret, CNIPMMR propune ca aceste credite sa li se acorde doar tinerilor cu varste pana in 26 de ani si numai pentru a-si finanta studiile, la fel cum se intampla acum in Marea Britanie si Olanda.