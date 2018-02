Plafonarea dobanzilor la credite - o masura buna pentru romani? Accesul la credite va fi mai dificil, comisioanele mai mari si va inflori camataria

ARB avertizeaza: Initiativa are un impact major asupra consumatorilor, institutiilor de credit si a economiei

Urmarile plafonarii dobanzii la credite: Se micsoreaza piata de finantare din Romania, va inflori camataria

Avem clienti cu educatie financiara redusa. Trebuia intervenit doar la IFN-uri

Aparent, se poate spune ca masura este buna, pentru ar micsora povara romanilor care au credite la banci sau la IFN-uri. O analiza a posibilelor efecte arata ca de fapt nu este deloc asa. Asta pentru ca exista riscul ca accesul la credite sa fie limitat, institutiile bancare sa introduca diverse comisioane de acordare a imprumuturilor si, in plus, masura ar putea duce la inflorirea... camatariei.Dan Suciu, purtator de cuvant al BNR, a declarat pentru, ca daca proiectul de lege va fi adoptat in forma actuala, este posibil ca bancile sa nu mai acorde credite usor, iar populatia va fi prima care va avea de suferit.In Europa sunt situatii extrem de diferite de la o tara la alta si toate intre ele sunt complet diferite si sunt complet diferite de ce s-a propus la noi.Intentia este de a stabiliza dobanzile mai ridicate, dar raportarile sunt bazate pe niste studii de impact, aprofundate, atente. La noi cifrele nu stiu cum au fost alese. Situatiile sunt extrem de diferite, nu exista un calapod, trebuie spus foarte clar ca nu toate tarile au asemenea interventii", a declarat Dan Suciu.Asociatia Romana a Bancilor (ARB) nu sustine acest proiect de lege. Florin Danescu, presedintele executiv al ARB, a declarat pentru Ziare.com ca initiativa va avea un impact major asupra consumatorilor, institutiilor de credit si a economiei."Asociatia Romana a Bancilor nu sustine procesul de amendare a OG 13/2011 in sensul unei limitari arbitrare si administrative a dobanzii remuneratorii si penalizatoare in ceea ce priveste institutiile de credit. Vom reveni cu o analiza de impact detaliata in scurt timp pentru ca toti decidentii si publicul sa inteleaga nu numai impactul de instanta intai dar si pe cel de instanta a doua.", a declarat Florin Danescu, presedintele executiv Asociatia Romana a Bancilor.Masura plafonarii creditelor ar putea duce la micsorarea pietei de finantare din Romania si la inflorirea camatariei, avertizeaza analistul financiar Dragos Nichifor. Totodata, el a declarat pentru Ziare.com ca bancile vor gasi solutii, cum ar fi introducerea unui comision de creditare, pentru a nu fi afectate de aceasta lege."Daca vorbim strict de o plafonare doar a dobanzilor aplicate, atunci efectul la nivel de banci se va resimti, dar nu in mare masura pentru ca vor stii sa compenseze acest cost.Este clar ca cei care nu vor mai primi finantare prin IFN-uri vor incerca sa gaseasca solutii adiacente.Iar problema negativa pe partea de banci, simtita de consumatori, va fi ca chiar daca va avea dobanda mica, probabil va avea comision de acordare pe care il plati din start. Practic costul total al creditului va ajunge tot unde era si acum, doar ca va plati din start o suma foarte mare", a subliniat Nichifor.Potrivit analistului financiar, piata nu se va speria de aceasta lege."Le complica viata foarte mult, dar", a precizat Dragos Nichifor.El a oferit si un exemplu foarte clar a ceea ce ar insemna acest comision: "Daca un roman a luat 10 mii de lei imprumut pe cinci ani, la momentul de acum, probabil ca in 5 ani da inapoi undeva la 13 sau 14 mii de lei, dar ii da in rate. Daca s-ar introduce aceasta lege, probabil ca din cei 3 mii de lei care erau dobanda esalonata in 60 de luni, banca i-ar lua din start o mie de lei si ar ramane doar 2 mii de lei esalonat in cele 60 de luni".Partea buna a acestei legi ar fi ca unele IFN-uri vor fi nevoite sa reduca atat de mult dobanzile incat nu vor mai dori sa finanteze, considera analistul financiar Dragos Nichifor."Partea buna pentru clienti este ca vor disparea acele situatii in care ei ajung sa plateasca dobanzi enorme, nestiind de la inceput in ce s-au bagat. Si atunci IFN-urile care au 40%-50% dobanda si iau in garantie locuinta clientului si acesta nu mai poate sa plateasca si ajunge sa fie executat, acelea sunt cazuri sociale grave si probabil ca aceasta lege ar micsora foarte mult cazurile respective.Practic ar fi protejati clientii cu profil slab, dar protectia de fapt ar veni prin limitarea excesiva a accesului lor la finantare. Pentru ca cei care se duc la IFN-uri sa se finanteze, este clar ca nu sunt primiti de banci. Oricat de mici ar fi marjele la banci, ei nu primesc la finantare. Si ajung sa se duca la aceste IFN-uri cu dobanzi foarte mari pentru ca este singurul loc in care reusesc sa se finanteze", a declarat Dragos Nichifor pentru Ziare.com.Problema romanilor care se imprumuta de la IFN-uri, la dobanzi foarte mari, riscand astfel sa isi piarda locuintele, porneste de la faptul ca multi dintre ei au o educatie financiara redusa, precizeaza analistul. Aceste cazuri sociale ajung la urechile politicienilor, care vor sa faca legi pentru ei, dar in final lovesc toata piata."In Romania, tocmai pentru ca, probabil ca la urechile politicienilor ajung tocmai cazurile sociale, cei care au luat de la IFN-uri si au pierdut casa pentru ca nu au mai reusit sa plateasca.Acesti oameni nu au nicio protectie si aceasta lege vine sa protejeze segmentul acesta de clienti, dar in realitate o sa dea in toata piata ceea ce nu este corect", a subliniat Dragos Nichifor.El considera ca ideea acestei legi ar putea fi imbunatatita foarte mult, aplicand niste paliere."Ideea acestei legi poate fi imbunatatita foarte mult, aplicand niste paliere. Intai faci o analiza a segmentelor de clienti afectate de dobanzile foarte mari si daca faci o analiza corecta a pietei iti dai seama unde trebuie sa intervii.Trebuie sa intervii la IFN-uri, la creditele cu garantie ipotecara, sa nu fie dobanda mai mare de 10-15%, pentru ca acum se practica 50%, eventual sa intervii la creditele de consum, sa nu fie peste 50%, pentru ca acum se practica si dobanzi de 200% sau 300%, dar sa nu vii cu o limitare de doua ori dobanda BNR pe toata piata, pentru ca nu faci decat sa intervii cu o singura masura intr-o piata unde sunt o gramada de tipuri de produse si de segmente de clientela", a conchis el.