Planificarea financiara - discutia sincera cu tine insuti in oglinda

Asa cum este mentionat si pe www.penge247.dk , atunci cand vrei sa faci primul pas catre acel plus financiar din viata ta este nevoie sa iti "dai o intalnire financiara" cu tine insuti pentru a stabili in mod concis care sunt cele mai bune alternative pentru a-ti atinge scopurile propuse.Priveste-te in oglinda drept sfatuitorul tau principal, pentru ca numai tu stii ce ti se cuvine pentru faptul ca ai castigat bani in fiecare luna si tot tu esti cel/cea care stie care ii sunt nevoile si care sunt acele cheltuieli esentiale si cele care pot fi amanate.Da, atunci cand este vorba de bani, se poate spune ca micul egoist si narcisist care sta ascuns in fiecare dintre noi poate iesi la iveala pentru a-si solicita drepturile.Pentru ca tot ceea ce trece prin filtrul "bani" trebuie sa aiba in vedere un singur destinatar final: tu!Planificarea financiara iti va indica cel mai bun mod in care iti poti face cumparaturile, care sunt tipurile de cumparaturi care iti scot cei mai multi bani din buzunar, daca esti un cumparator activ sau unul pasiv ori daca stii sa faci economii sau nu.Daca ai avea posibilitatea de a obtine un imprumut prin sms de 3500 euro ( sms lan 3500 ) fara dobanda cum ai cheltui banii? Ti-ai face un plan financiar prin care sa aloci aceasta suma pentru indeplinirea unui anumit obiectiv sau pur si simplu i-ai cheltui in mod haotic pentru satisfacerea unor dorinte efemere si care se vor dovedi a fi inutile pentru evolutia si dezvoltarea ta personala?O persoana care stie cum sa-si planifici castigurile si modul de cheltuire al acestora se va axa pe un plan bine configurat de consum, in care prioritatea va avea economisirea, iar nu cheltuirea excesiva.In lipsa unui plan financiar de consum vei consuma banii fara sa ai nicio satisfactie ulterioara, ceea ce va avea drept efect crearea unei situatii neplacute pentru starea ta financiara. De aceea ai nevoie sa te inviti la o discutie sincera despre asteptarile tale fata de tine, despre cum iti vezi evolutia financiara ulterioara si despre cum vei proceda pentru a castiga mai multi bani, astfel incat sa ai de unde sa-ti cresti nivelul economiilor.Planifica-ti ca in fiecare luna sa strangi o anumita suma de bani (echivalentul a 15%-20% din castigurile tale lunare), vireaza respectivul procent intr-un cont bancar, iar pentru restul de bani planifica-ti un mod de cheltuire cat mai adecvat.Prioritizeaza-ti acele cheltuieli care joaca un rol major in existenta ta (asa cum sunt facturile catre banca, chirie, utilitati, comunicatii, energie electrica, etc.), iar din restul banilor invata sa-ti configurezi un plan in urma caruia sa-ti poti asigura necesarul zilnic de subzistenta (hrana, medicamente, etc.).Planifica-ti banii de fiecare data cu mare atentie, pentru ca numai in acest mod vei reusi sa ai parte de o viata financiara productiva!