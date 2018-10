Precizari de la BNR dupa ce a limitat gradul de indatorare. Cine sunt cei afectati

Ziare.

"Aceasta reglementare priveste indeosebi creditele mici. Ele sunt si cele mai periculoase. Credite de nevoi personale, credite pentru un aragaz, pentru un televizor. Creditele mari, la locuinte, in general au avut rate de neperformanta mai mici. Ratele mari de neperformanta au fost la creditele joase. In general, in Romania, nu a fost o avalansa de cumparari de locuinte si nu va fi nici de aici incolo, din pacate.Daca facem niste socoteli o sa vedem ca in timp ce in Statele Unite ale Americii din totalul creditarii 20% erau credite de consum si 80% credite imobiliare, incoace spre Marea Britanie, Franta Germania, tot pe acolo, sau intre 70 si 80% credite pentru locuinte, prin Polonia si Cehia 50%, 40% prin Ungaria, la noi creditele pentru locuinte din totalul creditelor nu depaseau 20%. Tot pe aici vom ramane. In general, cine are bani sa-si ia o locuinta are si un venit mai mare. Nu va fi o schimbare majora in ceea ce priveste creditarea imobiliara", a spus Adrian Vasilescu.Acesta a explicat ca, in momentul de fata, dupa sistemul vechi, media pietei in ceea ce priveste gradul de indatorare era la creditul ipotecar la 47% si va cobori la 45% pentru prima locuinta. Pentru consum, media pietei era pana acum 45% si scade la 40%.De asemenea, Adrian Vasilescu a declarat ca sistemul actual merge pana la 31 decembrie. Abia din 1 ianuarie 2019 va intra in vigoare noua reglementare, dar pentru creditele pentru care s-a facut cererea de creditare sau au fost deja aprobate se va aplica vechiul regulament si dupa 1 ianuarie."Pentru creditele mici este o schimbare importanta care fereste de supraindatorare. Nu creditarea pentru locuinte va fi afectata in primul rand pentru ca aici vin oamenii cu venituri mai mari", a punctat Adrian Vasilescu.Nivelul maxim al gradului de indatorare va fi de 40% din venitul net la creditele in lei si 20% la cele in valuta incepand din 1 ianuarie 2019, in timp ce pentru pentru creditele aferente achizitionarii primei locuinte rata maxima de indatorare este majorata cu 5 puncte procentuale, potrivit Regulamentului pentru modificarea conditiilor de creditare aprobat, miercuri, de Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei.