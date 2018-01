ROBOR a crescut in 2017 ca Fat-Frumos si va mai creste. "Economia Romaniei nu merge atat de bine pe cat pretind unii"

Ziare.

Aceasta cotatie e importanta, pentru ca ea va fi luata in considerare in calcularea ratelor pe urmatoarele trei luni.Si avand in vedere ca e mai mare decat cea publicata de BNR pe 29 septembrie 2017, anume 1,58%, iata cadecat in perioada octombrie-decembrie 2017.De ce a crescut ROBOR asa mult in acest an? Bogdan Glavan, profesor universitar de economie, a declarat pentru Ziare.com ca exista mai multi factori, printre care "cheltuieli guvernamentale in crestere, venituri fiscale in scadere, inflatie"."Exista factori mai profunzi care pun BNR si politica monetara intr-un context anume. Deci BNR nu de capul ei pur si simplu, in abstractie de orice context, decide daca sa intervina si in ce sens pe piata monetara sau pe cea valutara, ci in functie de context. Ori contextul pe care l-am avut noi in 2017 este cel de cheltuieli guvernamentale in crestere, venituri fiscale in scadere, deci o problema bugetara, dificultati bugetare.Aceste dificultati bugetare au fost insotite de o mare incertitudine, pentru ca a fost o avalansa de propuneri care nu s-au materializat si care este posibil sa se materializeze in 2018, ma refer la noi cresteri ale poverii fiscale, pentru ca dificultatea bugetara ramane", a declarat Bogdan Glavan.Potrivit acestuia, toata aceasta avalansa de schimbari si de propuneri care au ramas in aer, au creat o foarte mare incertitudine, au stopat investitiile si increderea in Romania."In acest context, evident ca sistemul financiar este si el influentat, in sensul ca lumea isi pierde increderea in a economisi, in a face investitii. Daca acestei cauze fundamentale ii asociem faptul ca preturile au crescut, deci avem inflatie, o inflatie in accelerare care a depasit prognozele, atunci intelegem de ce este natural ca dobanzile sa creasca. Pentru ca dobanzile trebuie sa fie remunerative, ele trebuie sa recompenseze economisirea si sa recompenseze si riscul in crestere in Romania. Deci, in mod natural dobanzile cresc", a subliniat consultantul.Bogdan Glavan considera ca reprosurile aduse BNR de catre Guvern nu sunt justificate, pentru ca daca Banca Nationala a Romaniei nu ar fi intervenit ROBOR ar fi crescut si mai mult.Deci daca am putea face un repros, sa zicem, apropo de reprosurile care au fost facute din partea Guvernului la adresa BNR, atunci aceste reprosuri ar fi exact pe invers.BNR nu este vinovata ca au crescut dobanzile, ci eventual BNR este responsabila ca dobanzile nu au crescut mai mult sau ca leul nu s-a depreciat mai mult. Pentru ca, repet, contextul este de asa natura incat aceste doua elemente s-ar fi dus mai rau. Acesti factori fundamentali s-ar fi reflectat mai mult in fenomene de piata precum dobanda sau cursul de schimb, iar BNR le-a franat", a precizat Glavan.Profesorul universitar de economie ne-a mai declarat ca este normal sa fie nemultumiri din cauza cresterii ROBOR, dar crede ca daca problemele pe care le are Romania sunt "anesteziate", nu facem decat ca cream premizele pentru o criza viitoare mai puternica."Sigur ca cineva poate sa fie nemultumit, pentru ca intotdeauna este bine din punct de vedere politic ca dobanzile sa fie mici, cursul de schimb sa ramana stabil si asa mai departe. Insa noi cu cat punem batista pe tambal si cu cat anesteziem problemele pe care le are in fond Romania cu atat nu facem decat sa ne furam singuri caciula si sa cream premizele pentru o criza viitoare mai puternica", a mai spus Bogdan Glavan.Consultantul se asteapta ca dobanzile sa creasca in continuare si, in opinia sa, este bine ca are loc acest fenomen, pentru ca astfel se observa ca "economia Romaniei nu merge atat de bine pe cat pretind unii".Din acest motiv fundamental, am zis ca ma astept ca dobanzile sa creasca in continuare insa nu putem spune pana unde vor creste pentru ca depinde de politica monetara, cat le va permite sa creasca. Daca as fi guvernator pentru o zi le-as lasa libere sa se duca pana unde se duc", a conchis profesorul Bogdan Glavan.In luna septembrie, prim-ministrul Mihai Tudose a avut o reactie surprinzatoare, in contextul cresterii indicelui ROBOR. Seful Executivului a dat vina pe reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei si a avertizat ca urmeaza o discutie cu guvernatorul Mugur Isarescu, numind BNR "structura de zei"."Cei de la Banca Nationala au fost un pic plecati de acasa, fiindca asta era rolul BNR - sa aiba grija sa nu creasca si sa nu lase niste actori sa se joace pe aceasta tema. Noi am luat banii (dividende - n.red.) statului de la companiile mari. Erau banii statului, nu i-am furat. BNR trebuie sa reglementeze situatia. Asta trebuie sa faca.(...) Nu am avut o discutie cu guvernatorul si s-ar putea sa am o discutie saptamana viitoare, fiindca chiar vreau sa il intreb pe guvernator daca domnul Vasilescu chiar reprezinta BNR cand iese cu declaratii. Daca vorbeste in nume propriu, e problema domniei lui, dar sa-si puna tricou pe care sa scrie privat.Daca iese in tricou cu BNR, avem alta discutie. Dar macar sa stim: mai e Banca Nationala a Romaniei sau e o structura de zei care se ocupa de propria lor existenta, foarte buna de altfel", a declarat Tudose.Intalnirea cu BNR anuntata la acea vreme de Tudose nu a avut loc insa nici pana in acest moment, cele doua parti urmand sa se reuneasca la inceputul lunii ianuarie