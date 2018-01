Romanii cu credite in euro platesc rate mai mici comparativ cu acum trei ani

2,05% in 29 decembrie

1,58% in 29 septembrie

0,86% pe 30 iunie

0,86% pe 31 martie

- credit 57.000 EUR luat pe 30 ani in 10.01.2015 (in ambele monede EUR / RON)

- curs euro/leu la 10.01.2015 = 4,4882

- curs euro/leu la 10.01.2018 = 4,6348

- EURIBOR 6M la 10.01.2015 = 0,168%

- EURIBOR 6M la 10.01.2018 = -0,271%

- ROBOR 3M la 10.01.2015 = 1,54%

- ROBOR 3M la 10.01.2018 = 2,04%

Ziare.

com

Ultimele luni au venit cu vesti proaste pentru cei care au datorii la banci in moneda nationala.Asta pentru ca ROBOR - partea variabila care se ia in calcul pentru ratele la unele credite, inclusiv Prima Casa - a explodat in ultima perioada, dupa ce o vreme buna a fost la minime istorice.In fapt, valoarea aproape ca s-a triplat in decurs de doar 9 luni anul trecut.Iar cea mai recenta lovitura a venit la finalul lunii decembrie, cand indicele a depasit putin pragul de 2%. Drept urmare, romanii cu credite in moneda nationala platesc pana in martie rate cu 200 de lei mai mari decat in ultimele trei luni din 2017.Cum a evoluat ROBOR in 2017:Iar apele nu se vor linisti, ba dimpotriva. Potrivit senatorului PNL Florin Citu , ROBOR va depasi in 2018 rata inflatiei (care in noiembrie a fost de 3,23%).Dar cum se prezinta situatia pentru romanii cu credite in euro? Ei bine, moneda unica s-a apreciat considerabil, iar in contexul demisiei lui Mihai Tudose din functia de premier a ajuns la cel mai inalt nivel din istorie Cu toate acestea, EURIBOR - componenta variabila in cazul unor credite acordate in euro - a scazut semnificativ in ultimii ani, fapt ce a compensat pentru aprecierea monedei unice. Ba chiar mai mult. Fata de acum trei ani, rata la un astfel de imprumut a scazut!Dragos Nichifor, director financiar la firma de brokeraj Bayer Credit, a facut cateva calcule pentruDatele de intrare sunt:Asadar, doua credite luate in 10.01.2015 (unul in LEI si unul in EUR) ar avea urmatoarea evolutie:1. Credit in euro 57.000 EUR:- rata lunara la 10.01.2015 = 277,68 EUR (echivalent a 1.246,28 RON)- rata lunara la 10.01.2018 = 263,30 EUR (echivalent a 1.220,34 RON)2. Credit in RON (echivalentul a 57.000 EUR):- rata lunara la 10.01.2015 = 1.154 RON- rata lunara la 10.01.2018 = 1.227 RONDar asta nu inseamna ca lucrurile vor sta intotdeauna asa. EURIBOR depinde de evolutia zonei euro, in general, asa ca eventualele dezechilibre din regiune vor impacta indicele. Mai mult, o regula importanta a sistemului financiar este sa te imprumuti in moneda in care obtii veniturile, caci riscul valutar nu e deloc de neglijat ( sa nu uitam lectia invatata de la criza declansata de francul elvetian ).