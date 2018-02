Solutia ieftina si rapida sa supravietuim salariului

Ziare.

com

Cu toate acestea, este binecunoscut faptul ca si un salariu fix la sfarsitul fiecarei luni nu garanteaza securitatea financiara. Mai ales in cazul tinerilor aflati la inceput de cariera, care pot intampina dificultati in anumite momente.Desi stilul de viata poate fi adaptat in functie de buget, situatiile de urgenta si ocaziile speciale - cum ar fi aniversarea casatoriei sau ziua de nastere a unui apropiat - nu pot face obiectul unor compromisuri.Unii aleg sa imprumute de la un prieten sau un membru al familiei sau sa ia un imprumut pe termen lung de la o banca - dar astfel de solutii pot fi destul de incomode.Exista o solutie la indemana. Un imprumut care poate fi rambursat din urmatorul salariu sau pe o perioada de timp specificata.Un astfel de credit pana la salariu, care poate fi fel de usor comparat cu un avans, are nenumarate beneficii: documentatia este minima, nu include nicio verificare a datoriilor, nu trebuie platita o taxa in avans, procesul de acordare e unul extrem de rapid, ca si transferul.Ultimele inovatii din acest sector permit procesarea online a cererilor de salarizare in avans, permitand clientilor sa solicite imprumutul din confortul casei lor, telefonic sau online.Fiecare solicitant poate cere suma maxima pe care o acorda institutiile fianaciare nebancare. Insa valoarea creditului ar trebui sa depinda de salariul sau de venitul curent al fiecarei persoane.Este un criteriu important care il ajuta pe cel imprumutat sa se incadreze in capacitatea sa de rambursare, asigurandu-se ca imprumutul nu duce la o povara financiara suplimentara.De acest imprumut poate beneficia orice persoana care are un venit lunar, tineri la inceput de drum sau persoane in varsta, deoarece pot fi accesati printr-o procedura simpla si pot fi rambursati in mai putin de o luna.Creditul pana la salariu actioneaza in esenta ca un mic pod care ajuta imprumutatul sa depaseasca o criza financiara si sa mearga mai departe pe calea independentei financiare.In plus, un astfel de credit ii lasa solicitantului posibilitatea sa aleaga termenul de plata care i se potriveste: imprumuturi pentru 7, 14 sau 30 de zile.Dar exista si posibilitatea de prelungire a termenului initial de rambursare a creditului pana la salariu IFN-urile sunt institutii reglementate, la fel ca si bancile, de catre Banca Nationala a Romaniei.Un IFN poate functiona doar daca primeste aprobare de functionare de la BNR, si este apoi monitorizat si supravegheat de catre Banca Nationala a Romaniei.In permanenta, institutiile financiare nebancare trimit catre BNR diferite raportari si sunt supuse unor inspectii periodice din partea functionarilor Bancii Nationale. Dobanzile variaza de la Un IFN la altu, chiar si cateva sute de lei dar exista si oferte fara dobanda. Adica un IFN poate da o suma de bani, iar daca este returnata in timpul agreat de la inceput, nu percepe niciun comision.