Sondaj BNR: Firmele vor primi tot mai greu credite de la banci

"Pentru trimestrul urmator, bancile anticipeaza insa o inasprire moderata a standardelor de creditare (in cazul companiilor nefinanciare - n.r.), in contextul introducerii de catre BNR a amortizorului de risc sistemic", se mentioneaza in "Sondajul privind creditarea companiilor nefinanciare si a populatiei", editia din august 2018, realizat de BNR. Valorile asteptate privesc atat standardele de creditare, cat si termenii creditarii.In schimb, bancile nu au modificat standardele de creditare pentru firme, in trimestrul al doilea, comparativ cu trimestrul anterior - aceste standarde au ramas constante, atat la nivel agregat, cat si in structura. Astfel, factorii care contribuie la modificarea standardelor de creditare la nivel local nu au inregistrat variatii fata de trimestrul anterior.Asteptarile bancilor cu privire la evolutia cererii de credite din trimestrul al treilea sunt de usoara temperare a ritmului de crestere a acesteia. "Astfel, desi la nivel agregat bancile estimeaza o majorare moderata a cererii, in functie de dimensiune, companiile de talie mica si mijlocie sunt asteptate sa contribuie mai mult la aceasta dinamica, in timp ce cererea provenita din partea firmelor de talie mare este preconizata a se mentine la nivelul din trimestrul curent", se mai scrie in sondajul Bancii centrale. Similar trimestrelor precedente, ponderea creditelor respinse in totalul imprumuturilor solicitate s-a mentinut la acelasi nivel.Cererea de credite a continuat sa avanseze semnificativ si in trimestrul al doilea, conform asteptarilor anterioare ale bancilor, atat la nivel agregat, cat si in structura. Dupa tipul imprumutului, se distinge o preferinta a companiilor pentru creditele cu scadente mai lungi."Riscul de credit dezagregat pe domenii de activitate a inregistrat tendinte de crestere in sectoarele energie, turism si imobiliar. Astfel, majorarea nivelului perceput al riscului aferent sectorului energie a fost moderata, in timp ce in cazul sectoarelor turism si imobiliar, cresterea a fost de amplitudine marginala. Nici in acest exercitiu, riscul de credit nu s-a modificat in functie de dimensiunea companiilor", se subliniaza in sondajul BNR.Pierderea in caz de nerambursare (LGD) la nivel agregat s-a mentinut la un nivel relativ constant, de 30%, in trimestrul al doilea al acestui an. "In structura, modificarile nu sunt semnificative, cu exceptia sectorului industriei extractive, pentru care nivelul LGD s-a imbunatatit considerabil fata de trimestrul anterior", se mentioneaza in sondajul citat, dar Banca centrala avertizeaza ca informatia despre LGD pentru creditele acordate atat companiilor, cat si populatiei, trebuie interpretata cu prudenta, avand in vedere seria scurta de date disponibile de catre banci pentru a cuantifica acest indicator."Imprumuturile garantate cu ipoteci asupra imobilelor comerciale nu au suferit modificari in ceea ce priveste standardele de creditare, estimarile bancilor pentru trimestrul urmator fiind de mentinere la un nivel relativ constant al acestora", se mai scrie in sondajul citat.De asemenea, bancile din zona euro au continuat sa relaxeze standardele de creditare in trimestrul al doilea fata de trimestrul precedent. Factorii care au contribuit la aceasta evolutie au fost presiunile concurentiale si perceptia la risc a bancilor, in timp ce costul finantarii, constrangerile bilantiere si toleranta la risc au avut o influenta restrictiva. In plus, in trimestrul al treilea, bancile din aceasta zona preconizeaza o continuare a relaxarii standardelor de creditare pentru companii. In ceea ce priveste cererea de credite, aceasta a crescut si in cadrul zonei euro, fiind sustinuta in special de nivelul scazut al ratelor dobanzilor, de necesarul de finantare pentru stocuri si capital de lucru, precum si de activitati de tip fuziuni si achizitii.Sondajul este efectuat trimestrial de BNR in lunile ianuarie, aprilie, iulie si octombrie. Acesta are la baza un chestionar, care este transmis primelor 10 banci alese dupa cota de piata aferenta creditarii companiilor si populatiei. Aceste institutii detin aproximativ 80% din creditarea acestor sectoare. Raspunsurile la intrebari sunt analizate din perspectiva procentului net. Opiniile acopera evolutiile din ultimele trei luni, iar asteptarile se refera la urmatoarele trei luni.In cazul intrebarilor care se refera la standardele de creditare, procentul net reprezinta diferenta dintre procentul bancilor care au raportat inasprirea standardelor si procentul bancilor care au raportat relaxarea acestora. Un procent net pozitiv semnaleaza ca o proportie mai mare de banci au inasprit standardele de creditare, in timp ce un procent net negativ presupune ca o proportie mai mare de banci au relaxat standardele de creditare.In cazul intrebarilor care se refera la cererea de credite, procentul net reprezinta diferenta dintre procentul bancilor care au raportat cresterea cererii de credite si procentul bancilor care au raportat scaderea acesteia. Un procent net pozitiv semnaleaza ca o proportie mai mare de banci a raportat cresterea cererii de credite, in timp ce un procent net negativ presupune ca o proportie mai mare de banci a raportat scaderea cererii de credite. Procentul net este calculat tinandu-se cont de cota de piata a bancilor respondente.