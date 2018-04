Sunt mai putini restantieri la banci, dar datoria totala e de peste 7 miliarde de lei

Ziare.

Aceste persoane aveau restante in valoare de peste 7,24 miliarde de lei. Cea mai mare parte a sumei era in lei si euro, respectiv 3,12 miliarde in lei si echivalentul a 2,92 miliarde lei in euro. In functie de categoria de intarziere, cea mai mare valoare corespunde termenului de peste 90 de zile, cu 4,21 miliarde lei.Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor, inregistrata in luna februarie 2018, se cifreaza la 4,985 miliarde de lei, in crestere cu 1,66% fata de suma raportata in ianuarie 2018, iar restantele la creditele in valuta au coborat cu 3,68%, la 4,232 miliarde de lei (echivalent), conform unui raport al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).Totalul creditelor in lei atingea, in februarie, 147,07 miliarde de lei (cu 0,39% peste valoarea din luna precedenta), din care 61,69 miliarde de lei erau sume contractate de agentii economici si 81,47 miliarde de lei imprumuturi efectuate de populatie.Creditele in valuta totalizau 88,909 miliarde echivalent lei in februarie 2018 (cu 0,01% mai mult fata de ianuarie 2018), din care 44,81 miliarde de lei imprumuturi contractate de agentii economici si 41,17 miliarde de lei credite luate de populatie.Bucurestenii aveau, la finele lunii februarie, credite in lei restante in suma de 1,64 miliarde de lei si in valuta de 2,01 miliarde de lei (echivalent).Totalul creditelor in lei contractate in Capitala ajungea la 52,094 miliarde de lei, iar al celor in valuta la 43,04 miliarde de lei.