Top 3 cele mai accesate tipuri de credite in Romania

Iata care sunt cele mai accesate tipuri de credit in acest moment si care sunt avantajele lacestora:Cea mai mare dorinta a multor romani este sa aiba o locuinta proprie, iar creditul Prima Casa este mai avantajos decat alte tipuri de credit. Lansat in urma cu 10 ani, acest credit se bucura in continuare de mare succes in randul tinerilor care vor sa-si cumpere prima locuinta.Spre deosebire de un credit imobiliar obisnuit, creditul Prima Casa presupune taxe notariale cu 30% mai mici si un avans obligatoriu de doar 5% pentru cumpararea casei. In schimb, avansul minim, in cazul unui credit imobiliar este de 15-25%.Orice persoana care are 18 ani, realizeaza venituri si nu detine o alta locuinta sau detine una care are cel mult 50 de metri patrati, suprafata utila, poate aplica pentrucreditul Prima Casa. De asemenea, vechimea in munca trebuie sa fie de cel putin 3 luni la actualul angajator.Locuinta cumparata prin creditul Prima Casa nu trebuie sa fie vanduta timp de 5 ani de la cumparare si trebuie asigurata obligatoriu impotriva tuturor riscurilor. Drepturile de despagubire revin insa statului roman.Un alt aspect important de precizat despre creditul Prima Casa se refera la faptul ca acesta poate fi obtinut de la mai multe banci inscrise in program si este garantat de stat in proportie de 40-50%.Analizarea dosarului pe care il depui la banca pentru obtinerea creditului va dura destul de mult, aproximativ 60 de zile, tocmai pentru ca acest imprumut este garantat de stat, prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii.Un alt tip de creditare care a devenit foarte popular printre romani este reprezentat de creditele nebancare pentru afaceri. Acestea sunt credite avantajoase pentru firme , deoarece se pot obtine mai repede, in doar 2 zile de la depunerea dosarului si necesita un pachet minim de acte.Creditele nebancare pot fi accesate pentru lansarea unei afaceri sau pentru dezvoltarea acesteia. Dobanda este fixa, astfel incat antreprenorii nu vor sta cu grija cresterii ROBOR, care inseamna automat si cresterea ratei bancare. In plus, perioada maxima de rambursare este de 10 ani si nu este nevoie de avans. Suma minima care poate fi accesata prin acest tip de credit este de 2.000 de lei, iar cea maxima de 700.000 lei.Cu banii obtinuti prin creditele nebancare pentru afaceri, antreprenorii romani investesc in:● Stocuri de marfa;● Refinantari de credite;● Achizitii de utilaje, masini sau imobile;● Amenajarea punctelor de lucru;● Plata salariilor, a furnizorilor sau a taxelor datorate la stat.Creditele nebancare pentru afaceri pot fi accesate inclusiv pentru afaceri in sectorul agricol. In aceasta categorie intra, de exemplu, cresterea animalelor sau legumicultura.Producatorul agricol care vrea sa obtina acest imprumut are nevoie doar de cateva acte pentru a depune dosarul:● Copie dupa cartea de indentitate a titularului si a sotiei (daca este cazul);● Adeverinta ROL obtinuta de la primarie, din care sa reiasa faptul ca detine un teren in respectiva localitate si modul in care este folosit acel teren,● Declaratie de la APIA (Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura), care sa ateste inregistarea lui ca fermier.Daca este vorba de o societate cu activitate in domeniul agricol, atunci pentru obtinerea unui credit nebancar este nevoie de urmatoarele acte:● Copii dupa cartea de identitate a administratorului si a asociatilor;● Primul act constitutiv al societatii si rezolutia de infiintare;● Actele legale ale companiei.Suma obtinuta printr-un credit destinat sectorului agricol pate fi folosita pentru capitalul de lucru sau pentru investitii. In primul caz, vorbim de un credit care este folosit pentru:● Plata furnizorilor;● Asigurarea unui stoc de marfa;● Plata salariilor si taxelor la stat;● Refinantarea altor credite;● Cumpararea semintelor, a ierbicidelor sau a ingrasamintelor.Banii obtinuti sub forma unui credit nebancar pot fi folositi si pentru realizarea unor investitii. Astfel, fermierul sau compania care lucreaza in domeniul agricol poate folosi creditul pentru:● Cumpararea utilajelor agricole;● Cumpararea terenurilor agricole;● Cumpararea sau construirea unor hale, depozite, sere sau solare necesare agriculturii ecologice;● Achizitia animalelor;● Achizitionarea unui sistem de irigatii.Prin urmare, un credit nebancar ofera flexibilitate in ceea ce priveste folosirea banilor, este usor de accesat, iar suma imprumutata poate fi returnata in cel mult 10 ani, dobanda fiind fixa.