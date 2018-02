Tot mai multe banci americane interzic achizitiile de bitcoin cu cardurile de credit

Ziare.

JPMorgan a pus in vigoare masura sambata, pentru ca, potrivit purtatorului de cuvant al acesteia, Jane Rogers, banca nu vrea sa suporte riscurile asociate cu tranzactiile respective.Bank of America a inceput de vineri sa refuze tranzactile cu cardurile bancii pe platformele de tranzactionare a monedelor virtuale. Masura se aplica tuturor cardurilor de credit personale si de afaceri ale clientilor, dar nu si cardurilor de debit, a explicat purtatorul de cuvant al bancii, Betty Riess.Vineri seara, si Citigroup a anuntat ca va opri toate achizitiile de monede virtuale efectuate cu cardurile de credit ale bancii."Vom continua sa ne revizuit politica in functie de evolutia pietei", a spus purtatorul de cuvant al Citigroup, Jennifer Bombardier.Achizitiile de monede virtuale pot crea mari probleme bancilor, daca clientii fac plasamente nerentabile si nu mai pot sa isi plateasca datoriile. Exista si riscul ca hotii sa foloseasca carduri furate sau bazate pe identitati furate pentru a cumpara monede virtuale.In plus, autoritatile de reglementare cer bancilor sa monitorizeze tranzactiile clientilor pentru a preveni spalarea de bani, ceea ce nu este usor daca dolarii sunt convertiti in monede virtuale.Bitcoin a pierdut jumatate din valoare, incepand din 18 decembrie, coborand vineri sub nivelul de 8.000 de dolari, pentru prima oara din luna noiembrie. Declinul are loc pe fondul cresterii probabilitatii ca autoritati de reglementare din intreaga lume sa restrictioneze tranzactiile cu monede virtuale, al temerilor legate de manipulare a preturilor si al interdictiei impuse de Facebook publicitatii pentru monede virtuale si pentru ofertele initiale pentru acestea.Interzicerea de catre banci a achizitiilor de monede virtuale cu cardurile lor poate accentua presiunile, fiind mai dificil pentru cei interesati de aceste plasamente sa faca investitii.Capital One Financial si Discover Financial Services au anuntat anterior sa nu sprijina astfel de tranzactii.Mastercard a anuntat saptamana trecuta ca volumul tranzactiilor efectuate de clienti in strainatate a crescut cu 22% in acest an, partial datorita utilizarii cardurilor pentru cumpararea de monede virtuale. Compania a avertizat ca tendinta incetineste deja, odata cu scaderea preturilor acestor monede.