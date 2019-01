Vom putea lua mai greu credite - de la 1 ianuarie, BNR a impus noi conditii pentru banci

Simplificarea accesului la credite al persoanelor fizice si consolidarea cresterii sustenabile a activitatii de creditare. Conform noii metodologii de calcul, nivelul creditului si al ratelor aferente va putea fi stabilit usor de orice solicitant.

Gradul total de indatorare se determina ca pondere a obligatiilor totale lunare de plata raportate la venitul net lunar. Rata maxima de indatorare este majorata cu 5 puncte procentuale pentru creditele aferente achizitionarii primei locuinte ce urmeaza a fi ocupata de debitor. Regulamentul se aplica atat institutiilor bancare, cat si IFN.Potrvit BNR, principalele obiectivele urmarite prin acest regulament sunt:Oricine doreste un credit isi poate calcula ce suma poate plati lunar sub forma de rate la banci si IFN, mai afirma BNR. Iata care a fost metodologia de calcul pana la 31 decembrie 2018 si cum va fi de la 1 ianuarie 2019:Toate solicitarile de credit formulate inainte de 1 ianuarie 2019, inclusiv cele aferente unor programe guvernamentale adresate clientilor persoane fizice, precum programul Prima Casa, se solutioneaza pe baza reglementarii de la momentul depunerii cererii la banca, chiar daca acordarea creditului are loc dupa 1 ianuarie 2019, explica BNR.O alta intrebare pe care, probabil, si-o pun multi romani care au deja credite este:Asadar, BNR precizeaza ca toate creditele acordate exclusiv in scopul rambursarii datoriilor aferente creditelor contractate anterior intrarii in vigoare a proiectului de regulament sunt exceptate de la noile cerinte privind gradul de indatorare. Acest lucru nu este valabil, insa, pentru refinantarile ce presupun si acordarea unui credit suplimentar celui/celor existent (e).BNR a introdus, pentru prima data, limitari explicite ale gradului de indatorare in 2004, de 30% pentru creditele de consum si de 35% pentru cele imobiliare, precum si un nivel minim al avansului pentru creditele imobiliare de 25%.In martie 2007, BNR a eliminat limitele explicite ale gradului de indatorare si ale avansului, care urmau sa fie stabilite de fiecare banca in parte, in cadrul normelor de risc, justificand ulterior ca masura a fost necesara ca urmare a aderarii la UE.Tinand cont de faptul ca romanii care doresc sa achizitioneze o locuinta vor avea un acces mai limitat la creditele bancare, multi se gandesc ca, in mod normal, si preturile caselor si apartamentelor ar putea sa scada.Va fi insa asa? Dezvoltatorii imobiliari spun ca toata piata imobiliara va fi afectata de limitarea gradului de indatorare impus de BNR, dar, cu toate acestea, preturile locuintelor nu vor scadea foarte mult. Mai degraba, nu va mai exista o scumpire."Toata piata imobiliara va fi afectata de limitarea gradului de indatorare. Mai degraba am putea vorbi de o limitare a cresterii preturilor la locuinte in conditiile in care cererea va fi limitata de aceste noi norme de creditare. Piata imobiliara actuala nu se aseamana cu piata imobiliara din anul 2007-2009, cand preturile s-au prabusit, din cateva motive foarte importante. Acum nu mai putem discuta de caracterul speculativ existent in piata in anii premergatori crizei.Cei care cumpara locuinte acum o fac pentru ca exista o cerinta fundamentala pentru locuinte noi in toate orasele mari din Romania. Este vorba despre un fenomen de urbanizare, care nu se va opri si va continua foarte multi ani de acum incolo.In al doilea rand, investitorii din piata sunt acum preponderent locali, iar creditarea bancara a dezvoltatorilor nu s-a dezvoltat atat de mult in ultimii ani de crestere incat sa afecteze piata, asa cum s-a intamplat in perioada crizei.Dezvoltatorii locali nu vor avea strategia fondurilor de investitii din perioada crizei si nu vor alege sa vanda in pierdere, chiar in ipoteza in care aceste norme vor afecta piata destul de mult, ci vor cauta solutii si variante de vanzare sau de inchiriere, in cel mai rau caz.In privinta scaderilor sau mai exact cu privire la un anumit nivel, as fi la acest moment rezervat, dar in orice caz nu cred ca vom mai asista la cresteri, daca bineinteles nu vom avea schimbari favorabile la nivel macroeconomic", a precizat pentru Ziare.com Ivan Bogdan Cosmin, secretar general al Asociatiei Dezvoltatorilor Imobiliari din Romania - Urbanis.La randul sau, analistul bancar Dragos Nichifor considera ca preturile locuintelor ar putea suferi in 2019 o usoare corectie, dar nu atat de mare incat sa se poata vorbi despre o criza imobiliara."Este clar ca cererea si oferta se vor intalni intotdeauna intr-un pret de echilibru. Acest pret de echilibru s-ar putea in acest moment sa fie mai sus decat ce vom vedea in viitor. Eu cred ca preturile ar trebui sa sufere o mica corectie, dar nu suficient de mare incat sa ne ingrijoreze, sa consideram ca intram intr-o criza imobiliara.Scaderea de preturi vine pe factori de creditare, iar creditarea ar trebui sa se tempereze din doua motive. In primul rand, cresterea ROBOR, care a atenuat accesul unor clienti la incadrarile necesare si in al doilea rand noile norme BNR", ne-a declarat Dragos Nichifor.