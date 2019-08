Vrei sa iei cel mai avantajos credit? Afla aici cum!

Ziare.

com

Cei mai norocosi dintre noi vor putea apela la prieteni pentru a face rost de banii doriti. Majoritatea, insa, va trebui sa se foloseasca de credite . Dar cum stii ca imprumutul accesat este cel mai bun de pe piata ? Avand atat de multe oferte din care sa alegi, nici nu este de mirare ca te intrebi care dintre ele este mai avantajoasa.Ei bine, in aceasta situatie, o platforma financiara cu siguranta te-ar putea ajuta. Dar ce este mai exact o astfel de platforma si cum te poate ea ajuta sa optezi pentru credite mai avantajoase pentru tine? Citeste in continuare pentru a afla.Platformele despre care vorbim aici sunt niste site-uri dedicate exclusiv partii financiare din viata noastra. Pe paginile lor vei putea gasi o multime de informatii extrem de utile din sectorul monetar: cum sa faci economii , cum sa iti creezi un buget, cum sa iti deschizi o anumita afacere sau idei de business-uri.Tot prin intermediul unor astfel de site-uri, vei putea face o comparatie cat se poate de obiectiva si reala a creditelor cu care vin in oferta principalele institutii financiare din tara noastra.Prin intermediul instrumentelor de pe platformele financiare vei putea alege suma de care ai nevoie si durata imprumutului. Apoi, automat, printr-o simpla apasarea de buton vei putea vedea care dintre creditori ar fi dispus sa iti ofere imprumutul dorit. Mai mult, vei putea compara conditiile cu care viitoarele credite vor veni.- Conditiile pe care un beneficiar va trebui sa le respecte pentru a putea accesa un imprumut - varsta, venit lunar minim, daca sunt acceptate persoane rau-platnice etc.- Care este valoarea totala a comisioanelor ce trebuie suportate de catre client- Cat este dobanda zilnica, lunara si anuala pe care o vei plati atunci cand vei lua creditul- Care este perioada maxima de rambursare a imprumutului- Cat vei avea in total de plata , la final de contract- In caz de neplata la timp a datoriilor, cat ar fi dobanzile penalizatoarePe langa toate aceste detalii, ce tin de un viitor imprumut, pe platforme financiare vei putea gasi o multime de alte informatii utile despre compania creditoare. Vei putea citi recenzii ale unor alte persoane reale ce s-au folosit de serviciile lor si, nu in ultimul rand, vei avea posibilitatea de a compara, intr-un mod obiectiv, costurile totale ale imprumuturilor cu care vin institutiile financiare existente pe piata.In primul rand, este bine sa ai niste calcule bine facute inainte de a incerca sa accesezi un imprumut. Gandeste-te exact cam de ce suma ai avea nevoie si pe ce perioada. Asta daca vrei ca viitorul credit sa fie unul adecvat nevoilor tale.Nu de putine ori s-a intamplat ca anumite persoane ce aveau nevoie de 1.500 lei, vazand ca limita superioara a unui credit era de 3.000 lei, sa aleaga sa se indatoreze mai mult, numai pentru ca se putea. Si adesea, din cauza acelei depasiri a sumei calculate, s-au trezit indatorati mai mult decat puteau suporta sa plateasca iar in ziua de astazi se regasesc pe lista persoanelor cu istoric de creditare "patat" in baza de date a Biroului de Credit.Este lesne de inteles ca majoritatea celor care cauta un imprumut vor opta pentru varianta cea mai ieftina existenta pe piata. Dar cel mai ieftin credit se poate dovedi a nu fi si cel mai avantajos pentru tine. De ce? Iti vom explica prin urmatoarele doua exemple:Sa zicem ca optezi pentru a imprumuta 2.000 lei cu o dobanda de 0,8% pe zi, dar compania creditoare nu acorda credite decat pe doua saptamani. Problema este ca tie iti intra salariul la trei saptamani din momentul in care te-ai indatorat. Iar dobanda penalizatoare pentru fiecare zi de intarziere este de 2%.Daca intarzii sapte zile, inseamna ca in total, pentru 21 zile de credit, ai plati o dobanda de 25,2 % (14 zile 0,8% si 7 zile 2%) . Impartind valoarea la numarul total de zile, rezulta o medie de 1,2%.In acest caz, optezi pentru a lua un credit tot de 2.000 lei, dar de la o companie ce ofera astfel de imprumuturi pentru un maxim de trei saptamani, insa cu o dobanda de 1% pe zi. Consideram, ca in primul caz, ca salariul iti intra in trei saptamani, deci te incadrezi sa platesti la timp datoria.Cu toate ca dobanda zilnica este mai mare, achitand in termenul contractual rata, nu vei acumula dobanzi penalizatoare. Asta inseamna ca, in total, in cele 21 zile de credit, vei plati 21% dobanda, fata de cei 25,2% din primul exemplu.Prin exemplele de mai sus am vrut sa aratam cum alegerea unui imprumut adecvat nevoilor si realitatii tale financiare, chiar daca la o prima vedere ar putea parea ca va avea un cost mai mare, se va dovedi a fi o varianta mult mai buna decat una poate mai ieftina, dar care nu indeplineste conditiile impuse de tine.Toate aceste date despre imprumuturi pot fi calculate si observate pe platforme financiare de tipul Financer . Asadar, iata cum te pot ajuta aceste site-uri in a alege un credit avantajos.