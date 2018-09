Protectia copilului nu a primit nimic la rectificarea bugetara: Nu mai sunt bani de salarii si nici sa functioneze centrele, in Harghita

Ziare.

com

Potrivit sursei citate, nu mai exista bani pentru salariile angajatilor pentru lunile octombrie, noiembrie si decembrie, fiind epuizate fondurile si pentru asigurarea hranei si a incalzirii la centre de adulti, in vreme ce pentru centrele de copii mai sunt bani doar pentru aproximativ o luna.Elekes Zoltan a spus ca la ultima rectificare bugetara nu s-a acordat niciun leu la capitolul "protectia copilului si persoanele cu dizabilitati", chiar daca au fost numeroase solicitari in acest sens si daca nu se va gasi o solutie, se va ajunge la situatia in care centrele destinate adultilor si copiilor vor trai pe datorie sau din donatii, asa cum s-a intamplat in a doua parte a anului trecut.Seful DGASC Harghita considera ca nu exista vointa politica pentru actualizarea standardelor de cost, care ar rezolva aceasta problema."S-a ajuns in situatia aceasta pentru ca nu s-a facut ceea ce cerem de doi ani, actualizarea standardelor de cost. Tot avem promisiuni, dar nu exista vointa politica sa se faca acest lucru, cred ca este un joc politic acolo cine sa finanteze mai mult activitatile de asistenta sociala. In conditiile astea, daca nu se actualizeaza standardele, se asteapta mai mult de la consiliile judetene, sa contribuie mai mult. (...) La noi, contributia Consiliului Judetean e conform cerintelor, sa spunem asa, deci nu acolo ar fi cea mai mare problema", a declarat Elekes Zoltan.Acesta a facut referire la "o situatie cinica", in care Ministerul Muncii, prin Inspectia Sociala, recomanda cresterea numarului de angajati din sistemul de protectie, dar nu aloca fonduri in acest sens si a amintit ca institutia se afla in imposibilitatea de a acorda sporuri sau tichete de vacanta, aprobate prin hotarari de Guvern."In prezent, lucram cu 790 de angajati, acest numar a mai scazut fata de anul trecut, desi ni se cere mult mai mult. Am avut un control de la Inspectia Sociala si masura principala pe care trebuie sa o indeplinim, ca sa nu ni se ia acreditarile si licentierile serviciilor, se refera la anagajarea de personal in plus. E o situatie chiar cinica, atunci cand Ministerul Muncii, prin Inspectia Sociala, cere sa angajam persoane in plus, dar nu doreste sa actualizeze standardele de cost, pe baza carora am putea finanta aceste locuri in plus.Tot asa, Ministerul Muncii acorda sporuri, prin generozitatea lui, conform unor hotarari de guvern, acorda vouchere de vacanta, conform unor hotarari de guvern, pe care noi nu le putem aplica fiindca nu ni se acorda finantare. Daca dadeam si vouchere de vacanta, sigur ni se terminau salariile cu o luna in urma, sau daca aplicam sporurile, cu doua luni in urma", a precizat Elekes Zoltan.El a adaugat ca s-a ajuns, din nou, in aceasta situatie, intrucat domeniul asistentei sociale nu este unul "interesant" pentru politicieni, pentru ca nu vizeaza o categorie larga a societatii, ci este vorba de oameni aflati "la marginea societatii", care nu au o voce puternica.Directorul DGASPC Harghita a solicitat din nou sprijin din partea Guvernului si a reiterat faptul ca se pot gasi solutii pentru rezolvarea acestei probleme, "daca exista vointa politica".O situatie similara s-a inregistrat si in 2017, cand DGASPC Harghita a terminat inca din luna august fondurile atat pentru plata salariilor cat si pentru functionarea centrelor pentru copii si adulti.Angajatii din sistemul de protectie sociala au intrat in greva atunci, iar centrele de ingrijire au functionat o vreme cu donatii primite de la persoane fizice, firme sau institutii sau din banii alocati de Consiliul Judetean Harghita.Problema a fost rezolvata in luna noiembrie, cand Guvernul a alocat zece milioane de lei pentru functionarea DGASPC.