Adrian Vasilescu (BNR) explica de ce tot creste euro. Legatura cu criza politica

Analistii CFA estimeaza ca euro va trece de 4,89 lei

Ziare.

com

Adrian Vasilescu, consilier de strategie al guvernatorului BNR Mugur Isarescu, spune ca deprecierea leului este cauzata de mai multi factori, cel mai important fiind deficitul comercial. Apoi, moneda nationala mai este afectata si de inflatie, deficit, precum si de criza politica."Acest curs leu-euro se misca in functie de mai multi idicatori, cel mai important este balanta comerciala. Cat timp avem un deficit comercial mare, cat timp importam mai mult decat exportam, este normal ca determinanta pentru leu este interventia importatorilor. Asta inseamna ca leul se depreciaza.Inflatia, datoria publica, deficitul bugetar influenteaza si ele. La fel si piata publica, politica. Cat timp nu avem o siguranta, nu stim ce guvern vom avea si cand, este normal ca aceste lucruri sa afecteze", a declarat Adrian Vasilescu, intr-o interventie telefonica la Digi24.Totusi, afirma consilierul de strategie al guvernatorului BNR, leul nu s-a depreciat foarte mult fata de euro, in comparatie cu monedele tarilor de langa Romania."Vineri, pe parcursul zilei, leul s-a depreciat cu 0,60%, in medie. Sa ne uitam ce se intampla in acest patrulater - Romania, Ungaria, Cehia si Polonia. Monedele lor s-au depreciat intre 1 si 2%. Leul a avut cea mai mica depreciere. Aceasta depreciere este minima, nu putem vorbi despre maxim istoric, aceasta expresie este neadecvata", a completat Adrian Vasilescu.Analistii CFA Romania au estimat ca leul se va deprecia in urmatoarele 12 luni , comparativ cu valoarea actuala. Astfel, 85% dintre ei estimeaza, pentru orizontul de 6 luni, un curs valutar de 4,8345 lei/euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8931 lei/euro.PNL dadea insa asigurari, saptamana trecuta, ca aceasta depreciere a leului nu este cauzata de situatia politica in care ne aflam Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca toate monedele din tarile din jurul Romaniei s-au depreciat, ceea ce a dus si la scaderea leului comparativ cu euro."Toate analizele de la BNR si Ministerul de Finante ne arata ca deprecierea este generata de o depreciere a monedelor si in tarile din jurul tarii noastre, nu este rezultatul perceptiei referitoare la mersul si directia economiei romanesti si ca nu exista o legatura directa intre situatia politica din momentul de fata si forta monedei nationale", a precizat Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa.