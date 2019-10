Cum sa inchei tranzactii imobiliare la distanta?

Ziare.

Fie ca vorbim despre euro, dolari, franci elvetieni etc., inainte de orice tranzactie verifica cursul valutar de la acel moment, iar daca vrei sa faci acest lucru rapid si simplu, acceseaza site-ulpentru a afla toate informatiile necesare.O tranzactie imobiliara la distanta presupune inchirierea sau vanzarea unei locuinte atunci cand proprietarul nu se afla in localitatea in care este bunul imobil respectiv.In general, astfel de tranzactii la distanta sunt realizate cu ajutorul unui agent imobiliar ce tine legatura atat cu vanzatorul, cat si cu potentialii clienti interesati.De multi ani incoace, preturile tuturor bunurilor imobile scoase la vanzare sunt exprimate majoritar in euro, asadar tu, in calitate de vanzator sau persoana ce inchiriaza imobilul, ar trebui sa verifici zilnic cursul valutar, pana la incheierea tranzactiei, pentru ca acesta se schimba cate putin in fiecare zi.Pe site-ulvei gasi permanent informatii actualizate despre orice curs valutar care te intereseaza.Pentru a incheia o tranzactie imobiliara la distanta, este bine sa tii cont de cateva recomandari importante din partea specialistilor in domeniul imobiliar.❏ Nimeni nu va inchiria sau cumpara un imobil pe care nu il poate vedea. Este probabil cel mai important lucru pe care ar trebui sa-l ai in vedere, indiferent daca te afli sau nu in localitate. Este necesar ca imobilul sa se poata viziona in interior sau sa dispuna de poze clare si reale, insa majoritatea potentialilor clienti cu siguranta vor prefera sa-l vizioneze personal, asadar ar fi ideal ca agentul tau imobiliar sa aiba o cheie de la locuinta pentru a fi pregatit sa o prezinte in orice moment.❏ Daca trebuie sa pleci din localitate, asigura-te ca ai ales oamenii potriviti care sa se ocupe de vanzarea sau inchirierea imobilului tau si de toate aspectele legale. Ne referim la agent imobiliar, notar, avocat si chiar un consilier financiar - acesta din urma va fi la curent permanent cu tot ceea ce tine de partea financiara, inclusiv cursul valutar la zi.❏ Pe langa agentul imobiliar, nu ar strica sa rogi un prieten ori o ruda sa verifice daca toate lucrurile sunt in ordine si chiar sa tina legatura in locul tau, cu agentul imobiliar, mai ales daca trebuie sa calatoresti international.❏ Daca ai deja imobilul inchiriat si te-ai hotarat sa-l vinzi, cel mai bine ar fi sa anunti chiriasii din timp, indiferent daca te afli sau nu in oras. Acest lucru este benefic pentru ambele parti implicate: ei vor avea timp sa-si gaseasca o alta locuinta, iar tu vei putea sa mai faci mici modificari in imobil (daca este cazul), inainte sa-l vinzi.