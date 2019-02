Curs valutar: Am ajuns la cel mai mare pret al aurului din ultimii 6 ani

Ziare.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, miercuri, un euro la 4,7576 de lei/unitate, in crestere fata de sedinta de marti.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a facut insa un pas ianpoi. BNR a cotat, miercuri, un dolar la 4,1938 lei/unitate.Francul elvetian creste miercuri. Acesta valoreaza 4,1895 lei, spre deosebire de sedinta de marti cand era cotat la 4,1805 lei.Aceeasi este situatia si in cazul lirei sterline care s-a apreciat la 5,4657 lei.Pretul gramului de aur a crescut din nou - cu aproape 2 lei. BNR a anuntat ca acesta costa 181,3376 de lei, acesta fiind cel mai ridicat nivel din 3 ianuarie 2013, cand a fost 182,4256 lei, potrivit News.ro.Pretul aurului se apreciaza pe fondul deprecierii dolarului si al optimismului legat de negocierile comerciale dintre SUA si China. Pe piata spot, cotatia unciei de aur a urcat miercuri, cu 0,1%, la 1.342,45 dolari, dupa ce anterior inregistrase un nou nivel record, de 1.346,73 dolari, transmite Agerpres.Iata care a fost cursul valutar de marti