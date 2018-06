Curs valutar: Cel mai slab leu din istorie

Ziare.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, joi, un euro la 4,6695 de lei/unitate, in crestere fata de sedinta de miercuri cand era cotat la 4,6660 lei, doborand astfel un nou record.Nivelul atins joi a depasit precedentul record, de 4.6679 lei, inregistrat in 23 ianuarie.Si dolarul american a crescut, fiind cotat de BNR la 4,0518 de lei/unitate, in crestere fata de ziua precedenta, cand valora 4,0348 lei/ unitate.Aceeasi situatie este si in cazul francului elvetian, care s-a apreciat, ajungand la 4,0627 de lei/unitate, fata de miercuri cand a fost 4,0467 de lei.A crescut si lira sterlina, care a ajuns la 5,3144 lei, fata de 5,3083 lei, cat a fost cotata miercuri.Doar pretul gramului de aur continua sa scada joi. BNR a anuntat ca acesta costa 164,6160 de lei, fata de 165,0626 de lei cat a fost miercuri.Iata cursul valutar de miercuri