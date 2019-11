Curs valutar: Dolarul ajunge la cel mai mare nivel din ultimele 2 luni, euro creste iar

Ziare.

Joi, euro a urcat la 4.7808 lei, fiind a patra zi consecutiv in care euro a atins un nou nivel record in raport cu leul. Vineri, euro a scazut la 4.7729 lei. Luni, euro a coborat la 4.7722 lei.Marti, euro a crescut la 4.7765 lei.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4.3325 lei la 4.3356 lei. Acesta este cel mai mare nivel din 3 octombrie, cand a fost 4.3361 lei.Cursul francului elvetian a crescut de la 4.3441 lei la 4.3472 lei.Lira sterlina a scazut de la 5.5805 lei la 5.5735 lei.Pretul gramului de aur a scazut de la 203.2162 lei la 203.2127 lei.