Curs valutar: Dupa cel mai slab leu din istorie, euro scade

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, vineri, un euro la 4,6686 de lei/unitate, in scadere fata de sedinta de joi cand era cotat la 4,6695 lei.Amintim ca nivelul atins joi de euro a depasit precedentul record, de 4,6679 lei, inregistrat in 23 ianuarie.Si dolarul american a scazut, vineri, fiind cotat de BNR la 4,0026 de lei/unitate, in scadere fata de ziua precedenta, cand valora 4,0518 lei/ unitate.Aceeasi este situatia si pentru francul elvetian, care s-a depreciat vineri, ajungand la 4,0461 de lei/unitate, fata de joi cand a fost 4,0627 de lei.Lira sterlina a continuat sa creasca si a ajuns la 5,3249 lei, fata de 5,3144 lei, cat a fost cotata joi.Pretul gramului de aur a continuat sa scada vineri. BNR a anuntat ca acesta costa 163,3962 de lei, fata de 164,6160 de lei cat a fost joi.Iata cursul valutar de joi