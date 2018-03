Curs valutar: Euro a ramas aproape pe loc, iar dolarul si francul se apreciaza

Ziare.

com

Miercuri, euro a crescut la 4,6597 Joi, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum zlotul polonez si forintul maghiar, s-au apreciat pe piata interbancara in raport cu euro.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 3,7463 lei la 3,7635 lei.Cursul francului elvetian a scazut de la 3,9955 lei la 3,9807 lei.