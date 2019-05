Curs valutar: Euro a scazut spre nivelul de 4,76 lei

Ziare.

com

In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a atins, in 25 ianuarie, un nivel maxim de 4,7648 lei., cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4,2538 lei la 4,2678 lei.Cursula urcat de la 4,2383 lei la 4,2430 lei.a crescut de la 5,3901 lei la 5,3921 lei.Pretul gramului de aur a urcat de la 175,5314 lei la 176,0611 lei.Iata si cursul valutar de marti, 28 mai