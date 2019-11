Euro atinge un nou maxim istoric in fata leului

De ce creste euro

Ziare.

com

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat unla 4,7729 de lei/unitate, cu 0,13% mai mult decat in ultima sedinta a saptamanii trecute. Este cea mai ridicata valoare din istorie in fata leului si, totodata, pentru prima data cand cursul de referinta BNR depaseste pragul de 4,77 lei.a scazut, fiind cotat de BNR la 4,3159 de lei/unitate, cu 0,15% mai putin fata de vineri.Sia scazut, ajungand la 4,3586 de lei, fata de vineri cand costa 4,3685 de lei.a crescut si a ajuns la 5,5938 de lei, fata de 5,5647 de lei, cursul de vineri.Si pretula scazut. BNR a anuntat ca acesta a ajuns la 202,3260 de lei, fata de 203,6272 de lei cat costa vineri.Iata care a fost cursul valutar de vineri Exista o presiune pe curs care vine din deficitul comercial, datele publicate recent aratand un deficit in crestere pe luna trecuta, iar la aceasta se adauga cu siguranta si importurile aferentesi situatia deficitului, a declarat purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu "Exista in mod evident o presiune pe curs care vine din. Am publicat recent noile date care arata o accentuare a deficitului comercial.Deci un necesar de valuta pentru schimburile comerciale crescut.Sa nu uitam ca in aceasta perioada avem si evenimente comerciale care aduc importuri suplimentare, apropo de Black Friday zilele acestea, cu volume foarte mari de tranzactii anuntate cu bunuri din import.Aceasta este o situatie de fond care a dus la aceasta evolutie a cursului, care, in cifre absolute, e totusi marginala. In plus, e necesara clarificarea situatiei bugetare care pare mai complicata decat se anticipa", a spus Dan Suciu, samptamana trecuta, pentru Agerpres.