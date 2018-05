Curs valutar: Euro continua sa scada spre 4,62 lei

Ziare.

Consiliul de Administratie al BNR a anuntat, in 7 mai, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe an.Luni, euro a scazut la 4,6228 lei Nivelul atins marti de euro, in raport cu leul, este cel mai mic din 19 decembrie 2017, cand a fost 4,6210 lei.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 3,9370 lei la 3,9099 lei.Cursul francului elvetian a scazut si el marti si a ajuns la 3,9274 lei de la 3,9375 lei.Lira sterlina s-a depreciat si ea. Marti este cotata la 5,2672 lei spre deosebire de prima sedinta a saptamanii, cand era cotata la 5,2766 lei.De asemenea, BNR a anuntat ca pretul gramului de aur a crescut. Marti, acesta e cotat la 162,7844 lei, comparativ cu sedinta de luni cand era cotat la 162,6582 lei.