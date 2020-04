Curs valutar: Euro creste din nou

Ziare.

Maximul istoric atins de euro in raport cu leul, de 4,8448 lei/euro, a fost atins pe 17 martie 2020. Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii martie 2020 a fost de 4,8263 lei pe unitate., cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat marti cu 0,51%, de la nivelul de 4,4671 lei pe unitate consemnat luni la 4,4445 lei pe unitate.Pe 23 martie 2020, dolarul a atins un maxim istoric, de 4,5316 lei/dolar.a scazut marti cu 0,6%, de la nivelul de luni de 5,4926 lei pe unitate la 5,4595 lei pe unitate.a scazut marti cu 0,07%, de la 4,5696 lei pe unitate la 4,5663 lei pe unitate.a crescut, marti, de la nivelul de luni de 234,7566 lei la 236,0954 lei. Aurul a atins cel mai mare nivel din istorie in fata leului pe 24 februarie 2020, de 240,4606 lei pentru un gram.