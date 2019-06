Curs valutar: Euro creste, insa dolarul continua sa scada

Ziare.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7232 de lei/unitate, cu 0,11% mai mult fata de luni.Dolarul american a scazut in continuare, fiind cotat de BNR la 4,1724 de lei/unitate, cu 0,06% mai putin fata de luni.Si francul elvetian a inregistrat o scadere si a ajuns la 4,2076 lei.In schimb, lira sterlina a crescut pana la 5,3037 de lei, fata de 5,2999 de lei, cat valora in prima sedinta a saptamanii.Pretul gramului de aur a scazut. BNR a anuntat ca acesta a ajuns la 177,4099 de lei, fata de 178,2726 de lei cat costa in sedinta anterioara.Iata care a fost cursul valutar de luni