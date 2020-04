Curs valutar: Leul scade in fata principalelor valute

Ziare.

com

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,8338 lei/euro, in crestere cu 0,05%.Astfel, euro se apropie de maximul istoric, atins pe 17 martie 2020, cand era cotat cu 4,8448 lei.Dolarul american a crescut si el miercuri, ajungand la 4,4477 de lei, o crestere de 0,07% cumparativ cu sedinta de marti.Francul elvetian a crescut de asemenea azi, fiind cotat cu 4,5796 de lei, spre deosebire de marti cand valora 4,5663 de lei.Lira sterlina a facut si ea un pas in fata de la 5,4595 lei la 5,4833 lei/ unitate miercuri.Pretul gramului de aur a crescut, miercuri. Acesta valoreaza 236,2803 de lei, in timp ce marti costa 236,0954 de lei.Iata care a fost cursul valutar marti