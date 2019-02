Curs valutar: Euro creste spre nivelul de 4,75 lei

Ziare.

In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si un nivel maxim de 4,7648 lei.Marti, euro a coborat la 4,7412 lei Pretul gramului de aur a scazut de la 177,4473 lei la 176,7183 lei. Marti, aurul a atins valoarea de 177,4473 lei, cel mai ridicat nivel din 11 iulie 2016, cand a fost 178,0291 lei.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la 4,2023 lei la 4,1917 lei.Cursul francului elvetian a scazut de la 4,1716 lei la 4,1674 lei.Lira sterlina a urcat de la 5,3997 lei la 5,4005 lei.