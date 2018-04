Curs valutar: Euro ajunge la cel mai mare nivel din ultima luna, iar dolarul nu a mai fost asa puternic din ianuarie

Ziare.

com

Astfel moneda europeana a atins cel mai mare nivel din ultima luna, pe fondul tensiunilor politice.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri dimineata, ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei de prim-ministru al Romaniei si i-a cerut public demisia, spunand ca ii retrage increderea Nivelul atins vineri este cel mai mare din 23 martie, cand euro a fost cotat la 4,6651 lei.Leul s-a depreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum zlotul polonez, coroana ceha si forintul maghiar s-au apreciat pe piata interbancara in raport cu euro.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat si el de la 3,8160 lei la 3,8596 lei, ajungand la, cand a fost 3,8821 lei.Cursul francului elvetian a crescut de la 3,8808 lei la 3,8983 lei. Acesta este cel mai mare nivel din 17 aprilie, cand a fost 3,9061 lei.