Curs valutar: Euro incepe anul in crestere, aurul este pe val

Ziare.

com

Pe 31 decembrie 2018, un euro era cotat la 4,6639 lei, aceasta fiind cea mai ridicata valoare a monedei unice din ultima luna si jumatate.Cea mai ridicata valoare din istorie a monedei euro a fost de 4,6695 lei/euro, atinsa pe 21 iunie 2018.a inceput anul in forta, avansand cu 0,69%, la 4.1016 lei/dolar.La randul sau,a urcat de la 4,1404 lei/franc pe 31 decembrie la 4,1529 lei/franc pe 3 ianuarie., in schimb, se afla in scadere, BNR anuntand joi un curs de 5,1585 lei/lira, fata de 5,1931 lei/lira la sfarsitul anului trecut.Siisi continua parcursul ascendent la inceput de an. Joi, 3 ianuarie, un gram de aur costa 169,8613 lei, fata de 168,0053 lei, valoarea atinsa la finalul sedintei precedente.