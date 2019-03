Curs valutar: Euro nu se opreste si in curand va ajunge la recordul din ianuarie

Ziare.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7640 de lei, in crestere fata de sedinta anterioara.Amintim ca, in luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul si a ajuns, in 25 ianuarie, la 4,7648 lei Dolarul american a continuat sa scada joi, fiind cotat la 4,2131 de lei/unitate.In cazul francului elvetian s-a inregistrat o crestere in sedinta de astazi. Acesta a crescut la 4,1946 de lei de la 4,1920 lei.Si lira sterlina se apreciaza joi si ajunge la 5,5749 lei/unitate. Marti, lira a fost cotata la 5,5518 lei, cel mai mare nivel din 24 iunie 2016, cand a fost 5,6686 de lei.Pretul gramului de aur scade cu aproape 1,5 lei. BNR a anuntat ca acesta costa 175,9036 de lei, fata de 177,3664 de lei cat a fost miercuri.Iata care a fost cursul valutar de miercuri A.D.