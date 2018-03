Curs valutar: Euro scade in sfarsit. Moment de respiro pentru leu

Ziare.

Leul s-a apreciat in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum zlotul polonez, dinarul sarbesc si hryvna ucraineana, s-au depreciat pe piata interbancara in raport cu euro.Miercuri, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat si a ajuns la 3,8002 lei, comparativ cu 3,7891 lei cat era cotat marti.Francul elvetian si lira sterlina se apreciaza si ele miercuri. Francul este cotat la 3,9842 lei, iar lira la 5,3438 lei.Gramul de aur a crescut la 160,7592 lei, fata de ziua de marti cand era cotat la 159,9577 lei.