Curs valutar: Euro scade pentru a treia zi consecutiv si se apropie de 4,65 lei

Marti, leul s-a apreciat in raport cu euro, in linie cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum zlotul polonez, forintul maghiar si dinarul sarbesc, s-au apreciat pe piata interbancara in raport cu euro.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 3,7533 lei la 3,7453 lei.Cursul francului elvetian a scazut de la 3,9690 lei la 3,9549 lei.Lira sterlina s-a depreciat, de asemenea, si a ajuns la 5,2921 lei de la 5,3378 lei.Pretul unui gram de aur a scazut si el marti si a ajuns la 162,4539 lei spre deosebire de luni cand era cotat la 162,7259.