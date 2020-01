Curs valutar: Euro scade spre 4,77 lei. Pretul aurului atinge un nou record

Ziare.

In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808 lei, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR.Marti, euro a urcat la 4,7793 lei.Vineri, euro a coborat la 4,7789 lei.Pretul gramului de aur a crescut de lala 213,7734 lei. Acesta este, peste vechiul record de 212,9744 lei/gram, anuntat in 3 septembrie 2019.Cursul francului elvetian a crescut de la 4,4033 lei la 4,4084 lei. Acesta este cel mai mare nivel din 27 ianuarie 2015, cand a fost 4,4269 lei.In 15 ianuarie 2015, francul elvetian a sarit de la 3,7415 lei la 4,3287 lei, dupa ce Banca Elvetiei a decis sa renunte la plafonarea cursului de schimb.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4,2608 lei la 4.2922 lei.Lira sterlina a urcat de la 5,6088 lei la 5,6130 lei.