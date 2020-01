Curs valutar: Euro se apropie de 4,78 lei. Francul elvetian, cel mai mare nivel din ultimii 5 ani

Ziare.

In 21 noiembrie 2019, euro a atins 4,7808 lei, acesta fiind cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR.Cursula crescut de la 4,4160 lei la 4,4175 lei. Acesta este cel mai mare nivel din 27 ianuarie 2015, cand a fost 4,4269 lei.In 15 ianuarie 2015, francul elvetian a sarit de la 3,7415 lei la 4,3287 lei, dupa ce Banca Elvetiei a decis sa renunte la plafonarea cursului de schimb., cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4,3001 lei la 4,3088 lei.a crescut si ea de la 5,6063 lei la 5,6279 lei.Pretula crescut de la 214,0005 lei la 214,5417 lei.Miercuri, BNR a anuntat un nivel record al pretului aurului , 218.2474 lei/gram, atins in contextul in care Iranul a lansat un atac cu rachete asupra unor baze irakiene in care se aflau militari americani.