Curs valutar: Aurul atinge o noua valoare record

Ziare.

com

De asemenea, BNR a transmis un curs de referinta de 8,8412 lei pentru un euro, fiind aproape in stagnare fata de nivelul de 4,8414 lei/euro atins joi.Maximul istoric al euro in raport cu leul, de 4,8448 lei/euro, a fost atins pe 17 martie 2020. Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii martie 2020 a fost de 4,8263 lei pe unitate., cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat vineri cu 0,13%, de la nivelul de la 4,4926 lei pe unitate inregistrat joi la 4,4984 lei pe unitate. Pe 23 martie 2020, dolarul a atins un maxim istoric, de 4,5316 lei/dolar.a scazut vineri cu 0,03%, de la nivelul de joi de 5,5441 lei pe unitate la 5,5423 lei pe unitate.a scazut cu 0,02%, fiind cotat la 4,6047 lei pe unitate, fata de nivelul de 4,6058 lei pe unitate consemnat in ziua precedenta.a crescut de la nivelul de joi de 249,4240 lei la valoarea record de 249,9219 lei.Iata cursul valutar de joi, 23 aprilie 2020