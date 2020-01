Curs valutar: Leul are parte de o zi de respiro

Ziare.

com

Pretul gramului dea scazut de la 218,2474 lei la 214,0005 lei. Miercuri, BNR a anuntat un nivel record al pretului aurului , atins in contextul in care Iranul a lansat marti noaptea un atac cu rachete asupra unor baze irakiene in care se aflau militari americani.Cursula scazut de la 4,4161 lei la 4,4160 lei. Miercuri, acesta a atins cel mai mare nivel din 27 ianuarie 2015, cand a fost 4,4269 lei., cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut de la 4,2923 lei la 4,3001 lei.a scazut de la 5,6356 lei la 5,6063 lei.