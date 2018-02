Curs valutar: Leul incheie saptamana un pic mai bine

Ziare.

Joi, euro a crescut la 4,6598 lei, dupa ce si miercuri se apreciase in raport cu leul.Vineri, leul a urcat un pic in raport cu euro, in contrast cu tendinta regionala. Alte monede din regiune, precum zlotul polonez si coroana ceha, s-au depreciat pe piata interbancara in raport cu euro.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 3,7337 lei la 3,7306 lei.Cursul francului elvetian a crescut de la 4,0332 lei la 4,0452 lei.