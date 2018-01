Curs valutar: Leul scade pe linie in prima zi de munca a Guvernului Dancila

Ziare.

Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs in crestere cu 0,23% pentru euro , pana la un curs de 4,6582 lei/unitate.Si dolarul american s-a apreciat cu 0,07% si a ajuns la 3,7442 lei/unitate.Francul elvetian se mentine peste pragul de 4 lei si creste miercuri pana la 4,0166 lei.Si lira sterlina face inca un pas in fata. BNR a cotat miercuri o lira la 5,2952 lei.Gramul de aur se mentine la nivelul sedintei precedente, scazand foarte usor de la 161,8384 lei/unitate, la 161,6102 lei/unitate.Guvernul Dancila a avut miercuri prima sedinta de guvern in care a anuntat ca amana pana la jumatatea lunii aprilie depunerea declaratiei 600. Nu este clar insa daca intre timp vor fi luate si alte decizii pe acest formular. Initial premierul Dancila a anuntat ca vor fi gasite solutii astfel incat toti cei vizati sa plateasca "".Ulterior insa, un comunicat remis de Guvern pe aceasta tema anunta doar ca termenul se amana pana pe 15 aprilie si reamintea care sunt categoriile care sunt obligate sa depuna controversatul formular.