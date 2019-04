Curs valutar: Euro scade putin de tot. Francul elvetian, la cel mai mare nivel din iulie 2015

Ziare.

com

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7625 de lei/unitate, mai putin cu 0,01% fata de ultima zi a saptamanii trecute.a scazut si a ajuns la 4,2371 de lei/unitate, cu 0,15% mai putin fata de vineri.este in crestere si a ajuns la 4,2635 de lei/unitate, fata de vineri cand era cotat la 4,2614 de lei. Acesta este cel mai mare nivel din 9 iulie 2015, cand a fost 4,2716 lei.este in scadere si ajunge la 5,5488 de lei, fata de 5,5401 de lei, cat a fost cotata vineri.Si pretuleste in scadere. BNR a anuntat ca acesta costa luni 175,9424 de lei, fata de 176,1510 de lei cat a fost vineri.A.G.