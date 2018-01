Euro atinge un nou maxim istoric. Este pentru prima data cand trece de 4,66 lei

Ziare.

Potrivit cursului valutar anuntat vineri de Banca Nationala a Romaniei, uneste cotat la 4,6614 lei, in crestere cu 0,21% fata de joi.Este pentru a doua oara intr-o saptamana cand moneda europeana atinge un maxim istoric. Precedentul record fusese atins marti , dupa demisia premierului Mihai Tudose. Euro nu trecuse insa atunci de 4,66, fiind 4,6597 lei.Miercuri si joi leul dadea semne ca isi revine, crescand usor.Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR, a declarat la Realitatea TV ca aprecierea euro are legatura cu tendintele externe., in schimb, scade cu 0,18% si valoreaza 3,7984 lei.Sicreste. Daca joi valora 3,9608 lei, azi este cotat la 3,9727 lei.Creste sisi ajunge la 5,2814 lei, fata de 5,2713 lei valoare inregistrata joi.S-a scumpit si aurul si valoreaza azi 163,0820 lei.I.O.