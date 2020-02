Euro atinge un nou nivel record. A trecut de 4,81 lei

Ziare.

com

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat azi un curs de referinta de 4,8127 lei/euro, in crestere cu 0,12% fata de valoarea atinsa joi. Acesta este cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR.In schimb,a scazut de la 4,3926 lei la 4,3601 lei.A scazut si, de la 5,6544 lei, valoare inregistrata joi, la 5,6207 lei., in schimb, a crescut. Daca joi BNR anunta un curs valutar de 4,5223 lei, vineri cotatia este de 4,5243 lei.Pretula scazut de la 232,5829 lei la 228,5606 lei. Amintim ca luni a inregistrat o valoare record, de 240,4606 de lei.Analistii CFA Romania au estimat ca leul se va deprecia in urmatoarele 12 luni , comparativ cu valoarea actuala. Astfel, 85% dintre ei estimeaza, pentru orizontul de 6 luni, un curs valutar de 4,8345 lei/euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8931 lei/euro.PNL da insa asigurari, zilele trecute, ca aceasta depreciere a leului nu este cauzata de situatia politica in care ne aflam Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca toate monedele din tarile din jurul Romaniei s-au depreciat, ceea ce a dus si la scaderea leului comparativ cu euro."Toate analizele de la BNR si Ministerul de Finante ne arata ca deprecierea este generata de o depreciere a monedelor si in tarile din jurul tarii noastre, nu este rezultatul perceptiei referitoare la mersul si directia economiei romanesti si ca nu exista o legatura directa intre situatia politica din momentul de fata si forta monedei nationale", a precizat Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa.