Euro creste puternic si doboara un nou record. A trecut de 4,84 lei

Ziare.

com

Banca Nationala a Romaniei (BNR), o crestere de 0,43%. Acesta este cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR pentru euro.Sia facut un salt urias, fiind cotat de BNR la, cu 1,57% mai mult fata de sedinta de luni.Crestere mare inregistreaza si. Daca luni era cotat la 4,5699 lei/unitate, marti a ajuns la 4,5885 lei/unitate., in schimb, a scazut usor, de la 5,3162 lei/unitate, valoare inregistrata luni, la 5,3123 lei/unitate.S-a ieftinit usor si. Banca Nationala a Romaniei a anuntat pentru acesta o valoare de 207,6707 lei.Cresterea puternica a euro, dar si a celorlalte valute este pusa pe seama crizei coronavirusului care a pus stapanire atat pe Romania, cat si pe multe alte tari.Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR, a declarat luni ca Banca Nationala a Romaniei incearca sa creeze o stabilitate a cursului in aceasta perioada, iar asta inseamna si evolutii de acest gen."Ce incearca Banca Nationala sa faca este sa aiba o stabilitate a cursului in conditiile agitatii din jurul nostru. Stabilitatea inseamna si evolutii de acest gen. Sa mentinem cursul stabil este un obiectiv al nostru", a spus Suciu, la Digi24.Totodata, el a precizat ca deprecierea leului trebuie pusa in context regional, pentru ca si monedele din regiune au inregistrat scaderi.